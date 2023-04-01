萬物皆漲，20年沒調整票價的台南市政府文化局所轄赤崁樓、安平古堡、億載金城、德記洋行暨安平樹屋等古蹟景點，3月31日起從原來全票50元、半票25元，調整為全票70元、半票35元，台南市民則仍維持憑證免費參觀。

南市府文化局指出，主要是反映實際營運成本，尤其，基本工資從2003年迄今，從每月1萬5840元提升為2萬6400元，加上物價上漲，在在提高成本，古蹟區收入幾乎都靠售票與遊客消費收入來維持營運，為反映古蹟實際所需並維持服務品質，因此漲價，希望能維持古蹟有更為妥善的運作。

20年沒調整價格的台南古蹟門票，宣布喊漲，全票由50元調整為70元、半票從25元調整為35元。（曹婷婷攝）

「連便當都漲到100元了，這個價格可以接受。」今天是清明連假第一天，雖然整天都飄雨，但仍有不少遊客造訪台南古蹟景點，有外地遊客對於古蹟門票從50元漲到70元，認為原本價格很佛心，這樣的漲幅還算合理。

目前全台其他縣市古蹟景點全票約落於66元至100元之間，文化局經評估後，決定調整為全票70元、半票35元（適用於國內外學生與年滿65歲國民）、團體票60元（適用於30人以上團體成員）。至於免費優惠對象則包含台南市民及學生、年滿70歲或6歲以下國民、身心障礙者及陪伴者1人、持志願服務榮譽卡的志工、南市各機關學校及幼兒園的服務人員。