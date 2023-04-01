「2023南投梅子節」1日在信義鄉農會梅子夢工廠開幕，天降甘霖，遊客不減熱情，撐著傘體驗手作脆梅，並品嚐米食梅汁豬腳、甘梅地瓜等美食。農會總幹事何建中說，即日起到5月14日，每周六下午梅子夢工廠都有脆梅、Q梅、梅醋等手作體驗，還有達人古信維手把手傳授梅子料理課程。

信義鄉農會指出，鄉內梅子栽種面積約1300公頃、占全國面積三成，堪稱梅子的故鄉，梅子品質極佳，以手採梅為主，不僅青梅梅粒完整、表皮不受損，今年受乾旱影響，落果嚴重，且青梅果粒偏小，但梅子品質依舊頂級，1日上午在梅子夢工廠舉行千人手作脆梅體驗，即使下雨，也不減參與遊客的熱情。

遊客撐著傘拿著木槌，將一粒粒青梅敲出裂縫，再加鹽巴搓揉、裝罐等，邊做脆梅邊開心喊：「終於下雨了！」來自台南的張太太說，吃了很多年的梅子，總算第一次嘗試製作脆梅，這是先人留下來的生活智慧，透過時間醞釀將每位保存，連假第一天解鎖新技能很開心。

信義鄉農會指出，即日起到5月14日，每周六有脆梅、Q梅、梅醋等手作體驗課程。（楊靜茹攝）

南投縣府農業處表示，南投梅子節活動由梅子夢工廠的千人脆梅DIY打頭陣，即日起至5月7日期間每周六下午都有脆梅、Q梅、梅醋等手作體驗課程，及「來去山上吃一餐-手作蔬食」梅餐料理體驗，由達人古信維手把手傳授梅子料理。南投縣農會帶領信義鄉、水里鄉、國姓鄉及仁愛鄉農會，辦理青梅食農教育推廣，讓大眾體驗南投梅子好滋味。