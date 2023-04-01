星宇航空於今日正式插旗日本東北地區，開航譽有「杜之都」（森林之都）美名的第一大城仙台，為星宇在日本地6個航點，開航後以每日1班營運。

星宇航空每日1班直飛仙台。（星宇航空提供／陳祐誠傳真）

星宇台北－仙台航班去程班機JX862上午11時40分出發，下午4時抵達仙台；回程JX863班機下午5時20分從仙台出發，晚間8時10分抵達台北。

星宇航空與仙台國際機場攜手合作，訂製專屬款印有「FLY TO SENDAI」字樣的帆布包，並將由台灣插畫家繪製的仙台著名「狐狸」、「福牛」和「毛豆」，以及富有台灣意象的珍珠奶茶等童趣可愛的插畫，印製成繡布貼讓首航旅客親自DIY，創造屬於自己的仙台帆布包，「袋」著它到仙台把各式名勝物產帶回家。

候機室提供仙台必喝的「毛豆奶昔」，讓首航旅客在旅程開始前，先透過味覺提前沈浸在仙台的美食之中。

星宇航空機隊持續按規劃擴張，目前共有20架航機，包括13架A321neo、4架A330neo及3架A350，航點包含峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、仙台、新加坡、馬尼拉、河內、宿霧等16個城市，4月26日並將開航洛杉磯航線，開啟轉機市場。