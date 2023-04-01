債務人設局強盜債主 新店警抽絲剝繭偵破

新北市新店警分局今年2月偵破一起強盜案，檢警釐清案情時，發現案發時的其中1名被害人，竟在案發前與搶匪有密集聯繫，經檢警抽絲剝繭調查，查出40歲廖姓男子因無法償還近5萬元債務又缺錢買毒，故設局強盜債主，所幸檢警鍥而不捨追查，終將廖嫌繩之以法。

據了解，今年2月廖男約出債主黃姓男子到新店區見面欲交還欠款，到場後即有2名身分不詳男子突然現身，持槍抵住廖、黃2人，搶走2人身上財物，黃男被搶走近6萬元現金。新店分局獲報偵辦，隔日即逮捕涉案47歲高姓男子及52歲許姓男子，起獲改造手槍1把、子彈34發、模擬槍2把、現金1萬7700元及少量毒品，全案以強盜、毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。

檢警後續偵辦時，赫然發現2名搶匪作案前與被害人之一的廖男及其妻徐女頻繁聯繫，對此檢警提出質疑，雙方卻說詞含糊不清、互有矛盾，檢警故深入追查，上月向台北地方法院聲請搜索票獲准，至廖男新店住處搜索，當場逮捕廖男夫妻，查扣作案聯繫用手機及海洛因。

廖男夫妻坦承設局強盜債主，偵訊後，警方以強盜、毒品罪嫌將全案移送新北地檢署偵辦。

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