高雄市政府為落實行政院「向海致敬」及延續愛河「還河於民」政策，市府協調台灣港務股份公司部分商港範圍，開放水域遊憩活動，已經於3月31日起於愛河灣非動力水域遊憩活動區可從事立式划槳（SUP）、獨木舟等活動。同時，也呼籲民眾在從事水上活動時穿上救生衣，注意安全。

高雄市政府推還河於民政策，開放愛河灣部分水域供民眾從事水上活動。（高雄市海洋局提供／林瑞益高雄傳真）

高市府公告於3月31日起，民眾只要攜帶已經開放的水上遊憩活動浮具，並穿著符合規定的救生衣，掃描QR Code實名登記後，即可在愛河灣非動力水域遊憩活動區下水遊憩，包含SUP、獨木舟、泛舟艇等手划船浮具、水上腳踏車、非動力風帆等項目。

由於2022年7月，一名國家級教練帶著學童在左營蓮池潭上風帆船課程，發生2死溺斃意外。海洋局重申，請民眾做水上遊憩活動時一定要穿上救生衣，並在合格教練或有資深經驗的人士帶領下，做水上遊憩活動，以策安全。

此外，高市府未來也將研議媒合經營業者，於岸際提供民眾租用SUP浮板、獨木舟、水上腳踏車等器材，並提供體驗活動教學，歡迎市民及遊客一同來愛河灣遊玩，體驗高雄港灣水域活動魅力。