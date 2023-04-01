23歲新銳導演陳毅為桃園子弟，18歲時接受桃園城市紀錄片培訓，拿起攝影機記錄身邊故事，從小接觸民間信仰的他，曾進入媒體業撰寫過數百篇民間信仰類報導。陳毅表示，台灣信仰文化被貼上許多負面標籤，甚至面臨傳承困境，他2年前帶著劇組展開田野調查，跑遍各縣市宮廟交流，籌備紀錄片《三清》今日開鏡，將以落難神明、民間信仰本質、大夢想為方向拍攝，預計明年下半年發表。

民間信仰紀錄片《三清》今上午於桃園市青埔青昇宮舉行開鏡祈福儀式。（蔡明亘攝）

陳毅非影像科系出身，曾拍攝4部紀錄片、出版2本書籍，上部作品是以高中生日常為題材的《1819》，該片在台積電青年築夢計畫奪下優勝、flyingV募資50萬達標，順利在知名平台播放，也巡迴數10間學校播映，深獲好評。

今日開鏡祈福儀式，劇組也迎請百年歷史「竹林山觀音寺巡迴媽」、青埔青昇宮青埔王公、南崁五福宮玄壇元帥、平鎮三崇宮三官大帝及遠從彰化員林圳安宮北上的東山媽祖蒞臨賜福。（蔡明亘攝）

陳毅表示，拍片沒有外界想像的賺錢，接觸紀錄片後發現，拍片需耗損心神和時間，但拍完上部片後，上天又給了他特別的靈感「民間信仰」，他從小接觸民間信仰，每天拿香拜拜，但也有經歷過排斥期，直到因緣際會到宮廟服務後，發生許多無法用科學解釋的事，才改變他的鐵齒，瞭解在神明面前必須謙卑，是代表對大自然的崇敬。

儀式結束後也發放限量壓轎金，祝福來賓平安健康。（蔡明亘攝）

陳毅分享，過去曾進入媒體業，在桃園跑「宮廟新聞」，數年來撰寫數百篇民間信仰相關報導，這也成為他拍攝紀錄片的養分。他坦言，自己曾一度掙扎到底要不要嘗試拍攝民間信仰紀錄片，但看到自己很在意的信仰文化，被貼上許多負面標籤，甚至面臨傳承困境，覺得相當可惜。

新銳導演陳毅帶領現場來賓、劇組人員向眾神參香，並揭開攝影機上的紅布，祈求拍攝順利。（蔡明亘攝）

陳毅說，2021年10月開始，他帶著劇組展開為期500多天的田野調查，跑遍全台各縣市宮廟互動交流，也受到廟方熱烈歡迎，許多宮廟主委已高齡80多歲，仍堅持要到廟裡肩帶劇組，讓他們十分感動。

今日紀錄片《三清》開鏡，他也說明，片名源自於道教最高神祇「三清道祖」的聖號，將以「落難神明」、「民間信仰的本質」與「大夢想」為主要拍攝方向，除拍攝知名廟宇外，發展中的宮廟或是為了信仰付出的青年故事也會記錄其中，留給觀眾想像空間。

民間信仰紀錄片《三清》預計明年下半年完成並發表作品，希望能於院線上映。（蔡明亘攝）

今日開鏡儀式，劇組也請來5位大咖神秘嘉賓，包括百年歷史「竹林山觀音寺巡迴媽」、青埔青昇宮青埔王公、南崁五福宮玄壇元帥、平鎮三崇宮三官大帝及遠從彰化員林圳安宮北上的東山媽祖蒞臨賜福，宛如來到熱鬧廟會，還有超過20間宮廟主委應邀出席，員林圳安宮更號召2台遊覽車的民眾，遠從彰化北上來相挺。陳毅帶領劇組人員向眾神參香，並揭開攝影機上的紅布，祈求拍攝順利，儀式結束後也發放限量壓轎金，祝福來賓平安健康。

陳毅致詞不禁感動落淚，他提到，盼藉這部片扭轉一般人對民間信仰的刻板印象，也期盼透過年輕人視角，記錄民間信仰可愛的一面，開鏡後將密集前往各縣市開拍，盼能順利於明年下半年發表作品，更希望有機會在院線上映，讓大家有機會重新認識台灣民間信仰文化。

桃園市副市長蘇俊賓表示，陳毅雖為年輕新銳導演，但已有許多優質作品，今日開鏡的紀錄片《三清》，許多取材來自桃園地方重要廟宇，市府非常榮幸能一起見證，未來也將全力支持紀錄片拍攝，盼透過好的導演、好的素材與好的故事，讓桃園被更多人看見。