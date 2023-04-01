新華社1日報導，應中國大陸國務院總理李強邀請，新加坡總理李顯龍於3月27日至4月1日正式訪問中國。訪問期間，大陸國家主席習近平會見李顯龍，李強與李顯龍會談，大陸全國人大常委會委員長趙樂際、大陸全國政協主席王滬寧分別與李顯龍會見。中星兩國並簽訂《中華人民共和國和新加坡共和國關於建立全方位高品質的前瞻性夥伴關係的聯合聲明》。

《聯合聲明》稱，雙方一致認為，兩國始終從長遠角度和戰略高度規劃和推動中星互利關係發展。2015年習近平對新加坡國是訪問期間，兩國建立了與時俱進的全方位合作夥伴關係。在這一關係定位指引下，雙邊關係發展良好，契合兩國獨特優勢和發展優先事項。兩國在廣泛領域建立起務實多元合作，共同把握新興領域新機遇。

雙方一致同意將中星關係提升為全方位高品質的前瞻性夥伴關係，為雙邊關係規畫未來發展、明確戰略方向。

《聯合聲明》表示，星方重申支持中方推動高品質發展，歡迎中方繼續深化改革開放。中方肯定星方長期參與中國現代化建設進程，為雙邊合作奠定堅實基礎，表示支持新加坡的持續發展與繁榮。

雙方高度肯定兩國共建「一帶一路」合作成果，將以今年倡議提出10周年為重要契機，持續深化高品質合作，造福兩國和地區人民。

雙方歡迎根據2018年簽署的《關於升級〈自由貿易協定〉的議定書》啟動的中星自貿協定升級後續談判實質性完成，將在今年盡快完成相關議定書簽署。這契合兩國致力於推進高標準、高品質合作，將為兩國提供更多商業友好、自由和透明的政策，提升貿易和投資市場准入。

《聯合聲明》指出，基於雙邊合作的高品質和前瞻性，雙方期待加強中星兩國在貿易和投資、綠色和數位經濟、糧食安全、金融、航空以及人文交流等領域的全面創新合作，特別是在數位化轉型等新領域協同增效，著眼未來發展挖掘新增長機遇。雙方將充分利用既有的年度中星雙邊合作聯委會以及8個地方經貿理事會等政府間機制，拓展新的合作領域。

《聯合聲明》稱，雙方重申，將在中國東協全面戰略夥伴關係架構下繼續加強中國東協關係和合作。新加坡歡迎中方支持東協在不斷演變的區域架構中保持中心地位。兩國將共同努力，有效落實《區域全面經濟夥伴協定》，積極推進中國東協自由貿易區3.0版建設，推動互利共贏的經濟增長。

雙方將堅持多邊主義，維護《聯合國憲章》宗旨和原則，堅持國際法，加強在聯合國等多邊機制中的協調與配合。

中國和新加坡將繼續共同努力，維護世界貿易組織體現的以規則為基礎的多邊貿易體制，維護開放包容的世界經濟，確保全球供應鏈穩定暢通，共同應對全球性挑戰，推動經濟全球化朝著開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發展。