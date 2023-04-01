結束開幕戰後，樂天桃猿就要立刻回到桃園，準備2日的主場開幕戰，確定由黃子鵬擔綱先發重任，總教練曾豪駒認為，黃子鵬是去年球隊貢獻度最高的投手，能在主場開幕戰先發是對球員的肯定，「他的表現也實至名歸，希望他能在主場拔得頭彩。」

桃猿開幕戰由新洋投威達爾先發，今天碰上清明連假第一天，桃猿巴士12點出發，但快到下午3點半才抵達洲際棒球場，也讓球員賽前練習時間較為緊繃，今天比完賽後就會立即北返，準備明天主場開幕戰。

今年開季一軍名單教練團帶上不少年輕球員，曾總表示，這些選手都是比較穩定、狀況好的，就看能否掌握住機會，除了宋嘉翔外，馬傑森也是首度在開幕戰先發，「這兩年看到他逐年進步，去年也有台灣大賽經驗，希望首次開季先發就有好表現。」

24歲的左投張梓軒同樣進入開季一軍名單中，最主要是因為朱俊祥、許峻暘、賴鴻誠在春訓階段有狀況，導致進度較慢，曾豪駒希望年輕球員能夠把握機會成為球隊戰力，「如果能夠勝任，加上3位主力後援回來，對球隊投手戰力一定會提升。」

而在經典賽集訓階段受傷的曾仁和，目前已經開始投球但還未進牛棚，曾豪駒表示，主要是著重他敏捷性的練習，看能否承受這些訓練，若都能照著進度走應該不用一個月就能夠在二軍出賽。