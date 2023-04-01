總統蔡英文訪美，而美國加州會晤眾議院議長麥卡錫將成為在美國領土上會晤台灣領袖的最高級別美國官員，而為因應中國大陸猛烈抨擊，印太司令部也提高戒備。而中國大陸三亞海事局3月20日發布海南島崖州灣外西南方海域航行警告，從3月24日8時起至4月30日18時止，進行軍事訓練，此次南海演習，前後長達38天。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉31日就表示「中國大陸現在需要一個表達反美的態度，只是剛好這時候蔡英文過境訪美」，引發討論。

中國大陸三亞海事局3月20日發布海南島崖州灣外西南方海域航行警告，從3月24日8時起至4月30日18時止，進行軍事訓練，禁止駛入，此次南海演習，前後長達38天，相較上次軍演2月28日9時至13時僅4小時，明顯增長許多。而中國大陸南海軍演與蔡英文總統訪美時間重疊，被外界認為是在報復、反制蔡英文的訪美行。

對此，吳子嘉31日在網路節目《關鍵時刻》中表示，蔡英文訪美這次剛好碰到了中國大陸內部「反美」、「和美國鬥爭」的背景，吳子嘉也指出，「但這不是中國大陸要打，而是冷戰的一種概念」，敢嗆聲、提高態勢、發動軍演，所以中國大陸現在需要一個表達反美的態度，剛好這時候蔡英文過境訪美，其實之前過境訪美的經驗過去很多次了，從來都沒有那麼嚴重，「現在國台辦開始整個抗議，搞到蘇利文跟王毅通電話，發動軍演」。

吳子嘉更認為，「中國大陸如果攻台，就是會從軍演開始，由演轉戰，就是演習演到一半就打了」，吳子嘉也說，「所以演習平常看起來沒事，軍事練習而已，但由演習轉成作戰是一念之間而已」，吳子嘉分析，「所以這就是為什麼印太司令部那麼緊張，他們密切的觀察中國大陸到底想幹什麼，如果有動作的話大家都要事先知道」。

最後吳子嘉也坦言，所以這個並不是因為蔡英文做了很多很嚴重的事情，美國的政府認為中國大陸太誇張反應過度了，「但是不是中國大陸反應太過度？不是，是他故意的」。