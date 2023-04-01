清明連假首日，內埔六堆紀念公園特色遊戲場正式啟用，這座號稱雙主題豪華型的遊戲場讓屏東又多了新景點，取自客家攻炮城意象的城牆遊具、以及高達9米的綜合型遊具，吸引滿場民眾體驗，可望在連假期間又掀一波朝聖熱潮。

清明連假首日，內埔六堆紀念公園特色遊戲場正式啟用，這座號稱雙主題豪華型的遊戲場讓屏東又多了新景點。（謝佳潾攝）

屏東縣長周春米1日親自主持內埔六堆紀念公園特色遊戲場啟用儀式，她說，從推動「一鄉鎮一特色遊戲場」計畫後，至今全屏東已啟用30座遊戲場，不僅吸引遊客，也能夠讓返鄉遊子感受家鄉的改變，而這座六堆紀念公園遊戲場能順利完成，要非常感謝客委會的大力支持。

周春米說，六堆紀念公園特色遊戲場的相關土地取得，是縣府團隊透過興辦事業計畫將公墓用地轉化為更多功能的使用，感謝客委會的支持，在六堆地區人口最多的內埔鄉，一起打造老少咸宜的休閒運動場域，讓整個屏東的建設更完善。

清明連假首日，內埔六堆紀念公園特色遊戲場正式啟用，這座號稱雙主題豪華型的遊戲場讓屏東又多了新景點。（謝佳潾攝）

客委會主委楊長鎮也到場見證遊戲場啟用，他說，內埔鄉是六堆的地理中心，人口非常多，過往在民眾的休閒設施方面略顯不足，所以六堆紀念公園第一期工程著重在提供民眾高品質休閒設施，包括風雨球場及共融公園，打造親子共享的空間。

他強調，接下來的工程就會比較著重在六堆300年地方歷史記憶的涵義，希望中央、地方縣市、鄉鎮公所三級政府繼續合作，完成未來的藍圖。

縣府工務處表示，斥資3916萬打造的內埔六堆紀念公園特色遊戲場占地6400平方公尺，採用雙大型遊具的豪華型設置，分別取自客家攻炮城意象的城牆遊具，以及高達9米的綜合型遊具，並設計使之串聯，遊戲過程包含爬、滑、鑽、跑、盪，同時兼顧幼齡孩童遊戲需求，設置沙坑及鞦韆，並另設有體健設施區，供銀髮族強筋益骨之用。