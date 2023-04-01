澎湃新聞報導，中共中央紀委國家監委網站1日發布大陸國家體育總局黨組成員、副局長杜兆才涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。杜兆才兼任中國足協黨委書記、副主席，也是這次大陸足壇反腐風暴落馬9人中級別最高的官員，目前足協只剩兩位副主席維持運轉。

公開資料顯示，141天來已有9名中國足協相關人士接受審查調查。最早是2022年11月26日，前中國男足主帥李鐵涉嫌違法被查；而隨著中國足壇整個2022賽季最後一項賽事足協杯決賽於2023年1月中旬結束後，反腐風暴再度掀起高潮——。

2023年1月19日，中國足協前祕書長劉奕接受監察調查，中國足協常務副祕書長兼國管部部長陳永亮接受審查調查；2月14日，中國足協主席陳戌源接受審查調查。

今年大陸全國兩會，3月12日的「部長通道」上，大陸國家體育總局局長高志丹在回應「三大球」相關問題時表示，實事求是地講，較長一段時間以來，中國三大球，特別是男子項目發展不盡如人意，男子足球的水準一路下滑，足球業內出現了諸多亂象，這與中共中央、全國人民對他們的要求和期盼形成了強烈的反差。

高志丹表示，要以猛藥去屙、重典治亂的決心，聚焦當前「三大球」工作中存在的精神不振、正氣不足、作風不硬等突出問題，持之以恆轉作風、強擔當、抓落實。堅決打擊、嚴厲懲處足球和其他領域的腐敗和假賭黑問題，正風肅紀，嚴明紀律，完善制度，強化規矩，全面修復重構「三大球」健康持續發展的良好生態。

3月27日，中共中央政治局常委、中央巡視工作領導小組組長李希出席大陸全國巡視工作會議暨二十屆中央第一輪巡視動員部署會並講話。李希強調，對國家體育總局開展機動巡視，要聚焦履行黨的領導職能責任、貫徹落實體育強國建設重大決策部署情況，深入查找、推動解決體育領域特別是足球領域腐敗問題和深層次體制機制問題，為建設體育強國提供有力保障。

3月24日 中國足協紀委會主任王小平、競賽部部長黃松涉嫌嚴重違紀違法，接受審查調查。3月29日 前中國足協副主席于洪臣接受審查調查、中超公司前總經理董錚接受監察調查。值得一提的是，作為現田協主席，于洪臣算正局級幹部，當時已經是本次足壇反腐風暴中落馬的第一位正局級幹部。

而杜兆才作為總局副局長屬於副部級幹部，刷新了足球反腐落馬官員級別紀錄。事實上2009年底開始的足壇反腐風暴，落馬官員謝亞龍、南勇等最高級別也都限於正局級。此次副部級幹部落馬，在歷次足壇反腐風暴落馬官員中級別也算最高。

公開資料顯示，作為現任大陸國家體育總局副局長，中國足協黨委書記兼副主席，63歲的杜兆才曾擔任國際足聯理事會理事、亞足聯裁判委員會主席、2023年亞足聯亞洲杯中國組委會執行主席、東亞足聯主席。

杜兆才個人的工作履歷，從2017年開始與足球產生交集——2017年6月起，杜兆才由田管中心主任出任體育總局局長助理、中國足協黨委書記；2018年10月升任總局副局長，負責足球相關工作；2019年任中國足協副主席、國際足聯理事會理事。去年4月，杜兆才當選新一任東亞足聯主席（任期為2022年至2026年）。今年年初，杜兆才競選國際足聯理事失敗，他在7位候選人中得票排名最後。

據大陸體育總局官網消息，杜兆才負責足球相關工作，對接國際足聯、亞足聯、國務院足球改革發展部際聯席會議等，負責足球各級國家隊訓練、參賽及在國內舉辦各類賽事的申辦、籌辦等工作，以及青少年足球、群眾足球工作；負責田徑、游泳、花樣游泳、跳水等夏季項目的訓練、參賽及在大陸國內舉辦的各類賽事的籌辦工作；以及主要負責同志交辦的其他工作。指導足球協會，聯繫足球發展基金會；分管田徑中心、游泳中心，指導田徑協會工作。

《南方日報》梳理報導，杜兆才曾經多次在公開場合痛斥足球腐敗——在2022年8月舉行的全國足球行業賽風賽紀和反興奮劑工作會議上，杜兆才曾強調，賽風賽紀和反興奮劑問題，特別是「假賭黑」問題，是足球行業不正之風的集中體現，是影響足球事業健康發展的毒瘤。

就在大約半個月前，中國足球協會召開全體幹部會議。會上杜兆才表示，面對當前足球行業的凸出問題，要有直面問題的勇氣。

根據足協官網顯示，3月23日，大陸全國足球發展重點城市年度工作會議在國家足球訓練基地（香河）召開。杜兆才出席會議並講話。

杜兆才落馬後，足協僅剩兩位副主席維持運轉。

據《北京青年報》報導，杜兆才最近一次在中國足協公開露面是在3月24日下午。當天上午，有關中國足協競賽部部長黃松、協會紀律委員會主任王小平因涉嫌違紀、違法被帶走接受調查的消息得到了官方管道證實。

當天下午，中國足協在內部對這兩人的情況做了通報，同時藉此再次對足協全體中層幹部進行了一番警示教育，其形式與當初中國足協主席陳戌源、前祕書長劉奕、常務副祕書長陳永亮被帶走調查後召開的反腐警示會議形式相同。

值得注意的是，杜兆才參加足協反腐警示會議並在會上發言後，再也沒有出現在足協辦公地。本周，體育總局局長高志丹一行赴遼寧調研，杜兆才也未在其中。

此前陳戌源、劉奕接受調查之後，足協日常工作一直是杜兆才主持，如今在杜兆才接受調查的情況下，中國足協只剩下兩位負責具體業務的副主席高洪波和孫雯，紀委書記閻占河和副祕書長何璽。

接下來日常工作由誰負責尚待確定。因此外界也有擔憂，新賽季中超聯賽能否如期於4月15日開始會被打上一個很大的問號。