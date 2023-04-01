布洛灣工作站人員利用廢棄步道木材與竹管，製作出大小孔徑不一的「蜜蜂旅館」，分別架設在林間。（王志偉攝）

布洛灣工作站人員利用廢棄步道木材與竹管，製作出大小孔徑不一的「蜜蜂旅館」，分別架設在林間。（王志偉攝）

布洛灣工作站人員將製作完成的「蜜蜂旅館」，分別架設在環流丘步道林間和伊達斯廳外牆，等待蜜蜂「入住」。（王志偉攝）

太魯閣布洛灣台地生態豐富，是國內熱門的拍鳥景點，布洛灣工作站人員長期觀察發現，當地獨居蜂種類也很多，於是利用廢棄步道木材與竹管，製作出大小孔徑不一的「蜜蜂旅館」，分別架設在林間，引來獨居蜜蜂「入住」產卵，因效果不錯，計劃加碼製作大型旅館，讓蜜蜂好好休息再出發。

布洛灣工作站主任陳寶匡說，因疫情期間遊客量少，和清潔工蒐集園區內整理的枯木、竹管，參考國外影片，設計深度15至18公分，大小不一的孔徑，製作10個「蜜蜂旅館」，可讓各種身型的蜜蜂找到自己的「被窩」。

他說，根據觀察，一般較為人所知的蜜蜂、虎頭蜂，屬於群居蜂，但大自然中還有90％的獨居蜂，牠們有很多種類，同樣辛勤工作，會採蜜、授粉，也會除小蟲，是重要環境指標。因此打造「蜜蜂旅館」，就是希望讓這類獨居蜂「入住」

為讓更多民眾認識、保護獨居蜂，布洛灣工作站人員將製作完成的「蜜蜂旅館」，分別架設在環流丘步道林間和伊達斯廳外牆，觀察發現，管徑幾乎都住滿，入住的嬌客包括扁股泥蜂、木蜂、蘆蜂等。

工作人員看到「滿房」，既感動又興奮，於是今年初再推第2期計畫，陳寶匡說，同樣選用步道廢棄木材、竹管或掉落的木材為素材，花了2個月時間製作成造型特別的大型裝置藝術，讓遊客可近距離觀察獨居蜂。

目前正在為獨居蜂規劃打造第3期「旅館」，並將園區觀察成果做成介紹牌供遊客辨認，也希望能製作出壓克力板的獨居蜂旅館，讓遊客了觀察蜂媽媽在內部產卵的狀況，更加認識獨居蜂的種類和樣貌，希信是個很棒的生態教學。