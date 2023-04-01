臨櫃匯款8萬美金遭阻 婦人海外投資險遭詐

日前一名婦人因為接觸投資課程，而前往銀行辦理約定帳戶，並打算匯款美金8萬元到國外，引起行員警覺立刻報警，台北市文山二分局景美派出所據報，巡佐吳憲仁、警員張哲睿等2人立即趕往處理，經員警一再解釋可能是詐騙集團手段，讓老婦人打消匯款念頭，成功阻詐。

據了解，警方接獲轄內第一銀行景美分行來電，稱有民眾以投資海外為由，前來銀行臨櫃欲辦理約定帳號，並同時打算匯款至國外一個戶頭，疑似遭遇詐騙，行員為求慎重請警方到場協助查證，經文山二分局派員旋赴現場關懷提問，但該名老婦人只說有上投資課程，但不願告知投資內容與接觸來源等語，在警方與行員耐心勸說下，老婦人放棄匯款到國外帳戶，改為在銀行儲存定存，成功阻詐。

台北市文山第二分局呼籲，投資詐騙常以高獲利、零風險的假象誘使民眾加碼投資鉅款，目的都是為了詐取金錢，投資應透過合法管道賺取合理利潤，有任何疑問可主動撥打165反詐騙專線或110報案查證。