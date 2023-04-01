有「聲樂界林志玲」之稱的美聲媽咪安唯綾日前受邀拍攝時尚孕照，她與導演老公于中中結婚後，想要有孩子、成為母親的心情無比強烈，經歷了2年半漫長的備孕挫折，一度還罹患輕微憂鬱症，她說，那時別人總是有許多建議，例如：你太瘦了，要胖一點才會懷孕、拍戲太忙了，身體要養好才會懷孕、你年紀大了，要趕快備孕了……但為了懷孕，不知買了多少的排卵試紙，也為了安排功課而把先生整得很慘。

安唯綾形容當時的狀態會無緣無故流眼淚，因為打針影響到內分泌，身材也變胖，看到大家工作自信優雅的狀態，會無故哭泣。她察覺到自己可能有一點輕微憂鬱症傾向，就決定暫停備孕，重新投入工作，從備孕的沮喪中跳脫，先把開心的自己找回來，沒想到去婦產科做完息肉手術後，孩子就這麼來了。

安唯綾辛苦備孕2年，放鬆了寶寶就來了。 （媽媽寶寶提供）

回想當時發現驗孕棒，3秒鐘就浮出2條線時，安唯綾看傻了，「 在一個小時內側了三支驗孕棒， 一直喝水、排尿， 這種看到兩條線的感覺真的會上癮！我想要 重複這興奮的心情。」安唯綾也想要錄下老公完整的情緒反應，就趁著他還在開線上會議時，自己偷偷架設機器，並把驗孕棒放到一個盒子裡，裡面附上字條「恭喜你，你要當爸爸了！」

安唯綾興奮說，還好我有錄下來！他第一個反應是以為我確診，後來知道是懷孕，他盯著驗孕棒看了10秒，突然開始傻笑， 那反應是演不出來的！ 第一次看到男生這樣傻笑，我的心裡也甜甜的。

安唯綾很享受懷孕這段旅程。 （媽媽寶寶提供）

先生的工作是導演，一進劇組，往往就忙得昏天暗地。但另安唯綾窩心的是，懷孕之後，老公變得更細心，即使忙，心裡還是記掛著她。有次寒流回家，安唯綾發現老公穿著羽絨衣，跪在地上黏地磚的縫，怕冷風吹進來、也防滑，讓她很感動，「儘管先生拍戲無法常常在我身邊，這些把我放在心上的舉動，也會給我信任感和安全感。」

安唯綾現在懷孕五個月，來挺著孕肚跟閨密一起去東京八天七夜，還自駕去富士山。旅程中她一直藉著胎動和寶寶對話：「Baby你還好嗎？如果OK就敲敲，告訴媽媽。」過了幾秒，寶寶後的敲了一下肚皮，那一刻讓安唯綾很感動、很幸福，很享受懷孕的這段旅程。