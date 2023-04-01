影音直播串流娛樂平台17LIVE集團宣布新領導梯隊，全球營運長練建麟即日起升任集團全球執行長，全球財務長由日本區域財務主管桝田健太接任，持續站穩日本、台灣、香港與東南亞，放眼全球佈局。

17LIVE堪稱亞洲最大的影音直播串流娛樂平台，截至2022年9月，全球有逾5,300萬註冊用戶，簽約主播超過12萬人。練建麟表示，集團核心業務將專注在以直播技術為方向，根據運營經驗與用戶回饋，進行服務的聚焦與整合，透過虛擬主播、直播時的互動遊戲、直播電商等三大方向加速營運動能，創造嶄新的直播新體驗。在各區團隊全力支持下，17LIVE從台灣單一市場到跨區域整合，順利推動新的策略與計畫。去年在台灣市場推動用戶在直播間邊玩遊戲邊看直播的新功能，陸續在日本、美國、東南亞取得迴響，目前平台遊戲有「水果農場」、「陰陽師」等，新款遊戲將在今年第二季上線，創新全新互動體驗。另電商佈局也有表現，日本HandsUp團隊與韓系品牌合作線上賣車，1小時售出3輛汽車，創日本業界先例，日本市場業績較去年成長約125％；台灣電商團隊OrderPally透過策略結盟，觸及不同領域潛在客戶，業績年增11％。而在17LIVE app中佈局直播專區，培養直播主以直播賣貨方式，貢獻營收新動能。未來計畫在東南亞落地，與更多在地品牌合作，提供更多跨國電商的合作可能性。

17LIVE事會指出，練建麟自2022年9月擔任全球營運長以來，短短半年整體績效穩定成長。加入17直播前，他曾在《財富》世界500大企業中擔任高階管理人，包括全球咖啡連鎖星巴克及遊戲主機、遊戲的發行商EA等。

此外，17LIVE集團也任命桝田健太晉升為17直播集團財務長，他具有專業會計師認證資格，加入17直播前，曾在Deloitte Japan任職，也在日本沃爾瑪擔任財務主管。練建麟表示，雖然全球總體經濟環境險峻，但危機也是轉機，疫情推動世界變化，直播已成日常生活，希望讓17LIVE直播技術連接每個人，從娛樂擴張到各式的生活體驗。在推動全球化結合在地化的過程中，17LIVE團隊發現能夠結合虛擬與真實互動的虛擬主播（V-LIVER）蓬勃發展，正尋找合作夥伴，解決創作授權等問題，同時提供更大更好的舞台，讓有志結合虛擬與真實互動的直播主加入。