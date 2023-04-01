交通部修正法規，「車不讓人」3月31日起法則提高為汽車3600元、機車維持1200元。桃園市警方統計，首日取締441件相關違規，近日起車不讓人是取締重點，呼籲民眾遵守法令，避免受罰。

警方表示，交通部修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，3月31日起提高對於車輛未禮讓行人的罰責，桃園市警察局配合執法首日取締441件。警方說，路口不停讓行人、車不讓人取締313件、路權違規取締10件、汽機車遇到「停車再開」標誌或「停」標字未停車再開取締35件，汽機車遇到「閃光紅燈」號誌未停車再開取締83件，合計取締441件。

除了員警取締外，警方在桃園區中正、復興路口及成功、三民路口也有科技執法設備，警方說，當初中正、復興路口位於桃園火車站前，步行民眾多到需要設置行人專用時向，因此考量有需求。此外成功、三民路口則是鄰近桃園巨蛋、體育場，徒步運動者多。另統計今年以來，行人事故較去年減少4.7％。

警方說，此次修法針對汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，及轉彎時不暫停讓行人優先通行，原本小型車處罰2000元、大型車處罰2800元，全提高為3600元，機車則是維持1200元。若是不暫停讓攜帶白手杖或導盲犬的視障民眾先通過，小型車也會從3600元提高到4800元，大型車從4500元提高7200元。