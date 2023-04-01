香港解封一段時日，港府運輸及物流局局長林世雄今日發表網誌表示，香港國際機場在今年前兩個月，客運量達420萬人次，較去年同期上升約26倍。而截至3月30日，3月的客運量超過260萬人次，在3月26日單日入境旅客更達8.3萬人次，回升至疫情前的6成水平。

林世雄表示，下周是復活節長假期，相信不少市民會外出旅行，相信屆時各個口岸必定更加熱烈，已要求各公共交通營辦商在西九龍站及前往各個口岸的主要車站、碼頭等加派人手協助乘客，並會適時更新有關車船資訊，讓市民有更良好的出行體驗。

至於機管局響應政府的「你好，香港！」全球宣傳活動，在3月透過相關航空公司各自渠道送出約50萬張機票，以刺激香港國際機場的客流量，當中8萬張機票將由4月下旬開始分階段送贈予大灣區居民，相信會進一步刺激香港機場的客運量。

林世雄又稱，截至去年底，有超過120家航空公司提供航班往來香港與全球約150個航點，航點數目約為疫情前的7成。而今年首兩個月，香港國際機場的飛機起降量較去年同期增加約6成，至32520架次；外國航空公司因應市場，亦增加復辦直航往來香港的航線。國內航線方面，他引述首都機場剛公布本年夏航季計畫，每日飛港澳台地區的航線平均達43班，較上一季增加超過150％。

另外，林世雄認為香港航空業復甦，最大挑戰是人力問題，機管局已完成新一輪機場人力調查，政府會與機管局探討不同方案的可行性，目標在今年稍後制訂相關措施，以推動航空業人力資源的可持續發展。