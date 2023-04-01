中華民國台灣競技啦啦隊協會-中華代表隊將於4/17-4/26代表臺灣前往美國2023世界啦啦隊錦標賽比賽，亞果遊艇集團特別邀請中華代表隊賽前移師高雄愛河灣5G智慧碼頭集訓，1日並擔任海の呢喃-亞果高雄愛河灣春吶活動開場，展現競技啦啦隊精神。

亞果遊艇連假高雄舉辦愛河灣春吶活動，邀請競技啦啦隊中華代表隊開場表演。（亞果提供）

活動現場包括亞果遊艇集團總經理唐玉書、高雄港區土地開發公司董事長沈姿妙、中華民國台灣競技啦啦隊協會理事長張育銓、秘書長廖志華以及長期贊助啦啦隊協會的卓越雜誌社長徐邦浩及iBeauty media總經理陳今平等貴賓，一同為競技啦啦隊中華代表加油，也為春吶活動拉開序幕。

亞果遊艇連假高雄舉辦愛河灣春吶活動，邀請競技啦啦隊中華代表隊開場表演。（記者呂宗正攝）

競技啦啦隊將在2028年成為洛杉磯奧運競賽項目，台灣競技啦啦隊近年在國外已有獲獎的實力肯定，2010年世界盃以來年年奪牌，並於2015年獲得正式國際賽冠軍，今年四月中旬即將代表台灣到美國奧蘭多迪士尼參加比賽，，這次在絕美遊艇碼頭場地訓練，並展現比賽前集訓成果，優秀團隊以團隊熱情與高超技巧的精彩表現，讓在場觀眾驚艷！表演後，並親切的與現場小朋友進行互動，練習高舉等啦啦隊動作，讓小朋友開心不已，現場歡聲笑語不斷。

亞果遊艇連假高雄舉辦愛河灣春吶活動，邀請競技啦啦隊中華代表隊開場表演。（記者呂宗正攝）

以往主要服務會員的亞果遊艇集團，並在連續假期舉辦海の呢喃-亞果高雄愛河灣春吶活動，首度開放給非會員民眾參與海上運動體驗。亞果1日也贊助高雄龍華國小弦樂團參與春吶海上體驗，小朋友進行獨木舟，水上腳踏車等活動體驗，也讓愛河灣遊艇碼頭海陸運動齊發，海上陸上都充滿了熱鬧的運動休閒氛圍。

高雄龍華國小弦樂團小朋友進行獨木舟，水上腳踏車等活動體驗。（亞果提供）

海の呢喃-亞果高雄愛河灣春吶活動類型豐富，包含重型帆船、雙人獨木舟、雙人水上腳踏車、ＯＰ樂觀型兩日課程，4/1(六)～4/5(三)清明連假期間的下午時段皆可於愛河灣亞果遊艇碼頭現場報名體驗。亞果希望吸引更多市民除了欣賞高雄愛河灣的美，更能透過更多元的海洋休憩方式接觸海洋，藉由海上運動體驗藍海之美。詳細報名資訊請於4/2-4/5 11:00-14:00可洽亞果高雄會所現場詢問報名。(07)-269-6499。