2023大港開唱4月1、2日在高雄駁二藝術特區於盛大開唱，剛好高雄今日氣溫涼爽宜人，2日近60組歌手樂團輪番上陣演出，包括隨性Random ft.柯有倫、蔡秋鳳ft.邵大倫、閃靈ft.珂拉琪、TRASH等，而因應疫情解封，今日也有多組海外藝人包括 Balming Tiger [KR]、toddle [JP]、BRADIO [JP]陸續登場，2天粗估吸引6萬人朝聖。

樂團「隨性」ft.柯有倫的演出揭開大港開唱首日序幕，一同唱了柯有倫的名曲〈零〉，更合唱了小鬼遺作〈我不是空笑夢〉。小鬼逝世2年半，柯有倫感性說，能唱到這首歌不容易，內心很感動，「這感動是很多想念在裡面，一直把它唱下去」，並分享在練歌的時候，數度想起小鬼，「每一次練歌都會有小對話、小劇本，我覺得大家要一起想念祂」，至於曾夢過小鬼？他低調說，不好講太多，都放在心裡。

樂團「隨性」邀來柯有倫（左二）擔任嘉賓演出，氣氛熱鬧。（出日音樂提供）

42歲柯有倫首度站上大港舞台，興奮說，感覺十分年輕，「但覺得自己年紀有點稍長一點」，他分享近期積極運動、減肥，成功瘦下10公斤，身高175公分的他，目前維持70公斤，老婆一開始笑說，不喜歡他練太壯，但現在老婆也受到影響夫妻倆會一起運動，感情甜蜜。

他與老婆在2018年結婚，婚後育有一女，想拼第二胎？他語帶保留說，這要先問太太，現已有一個小孩就很感謝，「太太生小孩很辛苦，吃不好、吃東西還會吐，如果老婆不開心，我也會很慘」。

他自爆曾被老婆趕出家門，因為之前帶小朋友壓力大，「很多爸爸都跟我有同樣壓力，想工作、想陪小孩，可能對老婆會不要耐煩」，老婆直嗆，你要出去自由就不要回來，他則給自己放一天半的假，跑去工作室寫歌，隨後創作出〈原諒我〉後，帶草莓蛋糕回家安慰老婆。