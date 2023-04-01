4月兒童節及清明連假到來，各展館空間也因應祭出免費參觀及親子活動，邀請民眾體驗知性又趣味的假期。

國立故宮博物院1日至5日連假期間天天開館，不分國籍凡未滿18歲都可免費參觀，整個4月也推出各式親子主題活動，包括可至兒童學藝中心兌換文物鑰匙圈，在兒童節當天並有「童玩體驗棧」手繪陀螺DIY活動，以賣貨郎的陀螺作為主軸，同時參考「清康熙畫琺瑯鳳紋盤」花紋設計手繪陀螺。

國立台灣歷史博物館推出「2023食樂鮮境─兒童節特色活動」，首波主打「謎解好食趣」遊戲，搜尋常設展和兒童廳中的食材和調味料，認識食物的原貌以及與常民生活和產業的連結。兒童節當日12歲以下兒童免費入館，連假期間完成遊戲單可兌換神秘小禮一份，此外亦推出了《來玩好滋味》創造性戲劇演出，以親子劇場形式讓觀眾互動點菜。

松山文創園區則與北市立光復國小共同推廣在地生態知識學，以松菸特有種植物為主題，在園區製菸工廠17座超過80歲的古董級消防栓箱，推出《藍色之戀－松菸印象．風華再現》展，在園區內選出茶花、桂花、觀音棕竹、海棗、風箱樹等10款代表性樹種為素材，在園區17座古董消防栓箱內展出119張松菸植物藍晒明信片，結合植物紀念戳章，遊客可循線蒐集兌換好禮。

台南市美術館於兒童節當天，優惠國內外國小以下兒童憑證免費入館參觀，並推出了「樂遊遊—畫家的童心時光」互動體驗及「走進美術館—兒童節派對」，互動體驗取材南美館三件典藏品：翁崑德〈遊園〉、林智信〈歡夏〉、陳盈如〈國泰民安的大門〉，設計適於兒童操作體驗的遊具及創意塗鴉；兒童節派對則邀請了「嚐劇場」和街頭藝人「水管阿民」、「劍玉師小螺絲」的演出。