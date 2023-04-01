連鎖比薩餐廳「必勝客」過去曾在比薩裡加入納豆、肉圓等特別食材，沒想到在愚人節又出招，推出無料的「芝心圈圈」，掀起一波討論的聲浪，一名網友開箱嚐鮮後卻發文自嘲「沒辦法領悟」，結果底下還出現必勝客的員工回應：「快被公司搞死！」

必勝客今日推出無料比薩「芝心圈圈」，整個比薩呈現中空的模樣，僅有最外面一圈芝心餅皮，且只在愚人節（4/1）限定發售，消息一出引發熱烈討論。一名手刀嚐鮮的網友在FB社團《爆廢公社二館》分享心得，表示實在是沒辦法領悟「放空」這兩個字，只好一邊聽著藝人那英的名曲《領悟》，邊吃邊放空，笑說「充滿濃濃禪意」。

貼文曝光沒多久就累積超過300則留言，網友紛紛笑說，「他們已經無極限了」、「口味：國王的披薩 aka 心痛的感覺」、「我以為唬爛的哈哈哈哈」、「居然來真的，還以為是愚人節搞笑企劃」、「我吃披薩就愛吃邊欸，中間的反而還好，可以喔」。不過這則貼文也意外釣出一名自稱是必勝客內場員工的網友回覆，開玩笑說「快被公司搞死，好險只是兼差」。

必勝客今（1日）在臉書粉專發文表示，這款全新的產品只在愚人節限定開賣，一個售價149元，吃不到別的，僅有莫札瑞拉起司做成的「芝心健身環餅皮」，要讓大家「領悟放空食材、立地成佛的真理」，讓一票網友看了笑翻，直說：「平常的特殊比薩都在愚人，只有今天沒有！這招高！」