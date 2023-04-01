大陸《每日經濟新聞》1日報導， 廣東作為大陸經濟第一大省，歷來在集聚人口上具有優勢，但相較於自然增長水準，其人口機械增長近兩年明顯乏力。專家指出，在產業轉移背景下，「人跟著錢走」，更重要的是，看得見和看不見的「搶人」大戰一直都在。盡管抽樣數據存在一定誤差，但趨勢仍值得警醒。一個可供對比的情況是，過去三年，沿海4個經濟大省中，浙江、江蘇、山東常住人口機械增長分別達到186.9萬人、69.38萬人、44.49萬人，而廣東為負1.65萬人。

繼2021年被浙江奪走「人口增長第一大省」後，廣東2022年常住人口負增長，這是過去40年來首次。

3月31日，廣東2022年統計公報出爐。在已公布的28個省分中（吉林、寧夏、西藏暫未公布），廣東以1億2656.8萬人繼續坐穩「人口第一大省」，但就常住人口變數來看，其一年減少27.2萬人，排名倒數第三，情況僅好於遼寧（-32.4萬人）和河北（-28萬人）。

拉長時間線，過去40年間（1982年至2022年），廣東常住人口年增長量僅有7次低於100萬人，而其中前5次均維持在80萬人以上，2021年這一增量大幅減少，降至60萬人，2022年則首次轉入負增長區間。

數據顯示，2022年大陸已有11個省分的常住人口為淨流出狀態，包括新疆、北京、山東、天津、河南、上海、湖南、黑龍江、廣東、河北和遼寧。

這裡面，廣東的「加入」多少有些令人意外。

2021年，廣東淨增加60萬人，盡管輸給了浙江（72萬人），首次丟掉「人口增量冠軍」的頭銜，但在大陸範圍內，人口增量仍排名第二位；到了2022年，浙江淨增人口37萬，大機率將二度奪冠，廣東卻是「由正轉負」，淨流出27.2萬人，排名暫列倒數第三。

廣東怎麼了？從人口增量構成可以看到，和大多數省分人口自然增長乏力有所不同，廣東這兩年面臨的更主要的矛盾，其實在機械增長上——人口遷移。

一方面，放眼大陸，廣東一直算比較「能生」的。過去40年間，僅2000年至2006年出現過連續性的出生人口少於110萬人的情況（最低值為2002年的103.94萬人）。

盡管2022年出生人口較前一年少了13.11萬人，但廣東仍是唯一出生人口超過100萬人的省分（105.20萬人）。

與此同時，廣東的自然增長人口達到42.2萬人，排名大陸第一，遠高於身後的貴州（14.3萬人）和廣西（7.2萬人）。需要強調的是，已公布數據的28個省分中，只有9個省分仍保持自然正增長。

另一方面，廣東的機械增長情況卻不容樂觀。繼2021年機械增長人口僅2.81萬人，站到「零增長」門口後，2022年更直接轉負，淨流出69.4萬人——這是改革開放以來的首次。

眾所周知，廣東作為外來人口流入大省，人口增長一直高度依賴外省務工人員的輸入。

數據上看，廣東常住人口長期高於戶籍人口，到2018年二者差值高達2845.88萬人，此後，盡管在各方面因素推動下收窄，但2021年仍有2737.05萬人為外來人口。

對此，有分析認為，近年廣東人口增速放緩與疫情直接相關。以湖北為例，2021年人口機械增長達到60.1萬，時任湖北統計局副局長葉青分析，由於當地防控工作比較有效，而其他省分有相應的限制措施，由此推動人口回流。