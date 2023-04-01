大陸《每日經濟新聞》1日報導， 對廣東來說，2022年，外來務工人員向老家回流的局面沒有根本性改變。根據大陸第7次人口普查數據，廣東人口來源地前5省分中，湖北、廣西和四川去年常住人口分別增長14萬人、10萬人和2萬人，且機械增長分別達25.7萬人、2.8萬人和24.2萬人。與之並行的是，大陸正拉開新一輪產業轉移和城市「洗牌」。

據廣東省體制改革研究會執行會長彭澎分析，近年來，內陸省分中心城市呈崛起之勢，出現了成都、重慶、武漢、長沙等新興增長極，不斷推動人口由跨省流動轉向省內流動。而疫情之下，廣東原來吸納大量勞動力人口的傳統製造業加速走向智慧化、推進「機器換人」，服務業更快觸網、改變原有專業市場的發展模式，傳統就業崗位大量收縮。

如此一來，對數量眾多的務工人員來說，本就難以負荷城市不斷攀升的生活成本，返鄉既順應了產業轉移的路徑，又解決了過去外出務工產生的留守老人、兒童等問題。

今年以來，廣東多個城市出現明顯的人口流入情況。據當地媒體報導，自2月8日開始，一個多月內，廣州蟬聯大陸流入人口第一城，每天遷入人口數量基本占大陸遷入人口總量的8％左右。另據百度即時遷徙地圖數據顯示，廣州、深圳、佛山、東莞也多日位居大陸熱門遷入地前十。

這些人從哪裡來？以廣州為例，從省分流動數據來看，廣西、湖北等躋身其人口來源地前5名。而更多的人則來自於廣東省內，占廣州遷入人口總量近8成。彭澎說，春節後廣州人流量上升，但這些人有多少會留下來，疫情結束後人口會不會反彈，還有待觀察。

對廣東來說，進一步吸引人口是當下發展的趨勢所在。根據此前發布的《廣東省公共服務「十四五」規劃》，廣東預期2025年常住人口增至1.32億，與2022年數據相比，尚有500萬的增長空間。

而按照受訪專家所說，在總人口負增長的大趨勢下，地區間「搶人」大戰還將持續推進，廣東也無法避免參與其中。

彭澎在近期對廣州增城的一項調查中發現，由於限購政策寬鬆，在增城購房的人中，有1／3來自廣州及其附近城市之外，他們提出的一個共性問題是，由於暫時無法落戶，子女入學受到一定影響。

彭澎提出，能否在廣州實施差異化彈性入戶政策的區域，進一步放開落戶限制，讓更多人能夠享受無差別的公共服務。

類似的區域還有最近限購政策或將調整的深汕特別合作區。「這些中心城市的遠郊區域放開落戶政策，有助於使廣東產業有更多的迴旋餘地。」彭澎分析，「接下來，廣東還需要進一步從整個大灣區一體化的角度來考慮產業和落戶政策。」而參照浙江經驗，廣東「搶人」的另一個關鍵在於進一步推動省內均衡發展，讓外來人口在廣深之外「還有得選」。

彭澎提到，無論是灣區內的軌道交通成環成網、還是其與粵東西北地方的高鐵聯通，最終都將有望改變產業轉移和人口流向。「今後，廣東的人口流動不僅要看廣州和深圳，還要看珠三角整體。」他說。