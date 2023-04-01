衛冕軍中信兄弟今年將挑戰3連霸，開季一軍名單並未帶滿27人，其中投手徐基麟、外野手宋晟睿和替補工具人林志綱都是生涯首度開季一軍，今年由於主戰一壘手許基宏動刀，一壘及捕手成為教練團較苦惱的位置，總教練林威助點出第3號捕手要有「工具人」的概念。

許基宏因腳跟受傷動刀，預計上半季都將缺席，春訓時一壘位置就開放大家競爭，老將張志豪也移防到內野，成功爭取到開幕戰先發一壘手的位置。「助總」指出，希望頂替的球員在攻守兩端都能有不錯的表現，不過在熱身賽時還沒看到特別穩定的選手，目前預計讓幾位球員輪流擔任這個角色。

至於捕手位置，去年奪下捕手金手套、最佳九人的福來喜優勢是可以連續出賽蹲捕，但球隊仍需要替補捕手做預備，林威助就提到，第3號捕手要有「工具人」的概念，目前賦予林志綱這個角色，「他可以蹲捕，內、外野，代跑、代守也都可以，去年他就有在練捕手，今年也有特別加強。」