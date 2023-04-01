台中市交通局在大里頂厝路與頂厝路21巷試辦智慧路標，提醒「側向來車小心行駛」，民眾這2日行經卻無反應，台中市議員張芬郁1日表示，經了解，該路標是遇上陰、雨天，太陽能板沒電「罷工」，要求交通局改善問題，交通局表示，已請廠商加速改善。

張芬郁表示，頂厝路和頂厝路21巷是T字路口，因視距不良，21巷的用路人無法看見頂厝路來車，經常發生碰撞，又因路寬不足無法設置交通號誌，交通局在該路段試辦智慧路標提醒用路人。這2日民眾行經頂厝路21巷的預警LED標誌，特別要看看交通局大力宣傳的試辦的智慧路標，沒想到竟「壞了」向她反映「騙人的設施？」、「沒幾天就故障？」等，今日上午一樣沒作用。

台中市交通局在大里區頂厝路與頂厝路21巷試辦智慧路標，卻因近日陰雨連綿，太陽能板沒電「罷工」，台中市議員張芬郁1日要求交通局改善。（台中市議員張芬郁／潘虹恩台中傳真）

張芬郁指出，議會召開臨時會時，交通局曾說明智慧路標的技術，主要是利用雷達微波技術偵測幹道路口來車訊號，透過物聯網通訊傳輸系統，啟動支道上的預警LED標誌，由警示面板提醒用路人幹道有來車，但對於使用太陽能板蓄電卻隻字未提。

她說，引進智慧路標提醒用路人是不錯的選項，但沒想到試辦10天設備就因為使用太陽電板，遇上陰雨而就罷工，「實在太落漆」，更批「莫非陰雨天交通安全就不重要？」，要求交通局務必須改善問題，才能繼續試辦推動。

交通局表示，智慧路標採太陽能供電，不需要另接市電，並有放置地點較為彈性、啟用時程較快速等優點。考量近日太陽能可能因連日天候不佳，儲電量不足而無法運作，交通局已請廠商加速改善，另該路段亦有設置減速慢行等交通標誌及標線，也請用路人行經路口減速慢行，共同維護交通安全。