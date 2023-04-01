當地時間3月31日，巴西央行發布的一份報告顯示，人民幣已取代歐元，成為巴西外匯存底中第二重要的貨幣。有分析人士指出，這反映巴西與中國的經濟聯繫正在不斷加深。

截至2022年年底，人民幣佔巴西外匯存底總量的5.37％，超過了歐元所佔的4.74％，美元以80.42％的佔比繼續處於主導地位。

2023年年初，中國人民銀行(央行)與巴西中央銀行簽署了在巴西建立人民幣清算安排的合作備忘錄，以促進雙邊貿易和投資。