在拜登政府拉攏日本、荷蘭等盟友圍殺大陸晶片業後，北京開出反擊第一槍，瞄準美國記憶體晶片大廠美光（Micron），宣布對美光在陸銷售產品進行網路安全審查，消息傳出後，拖累美光周五（31日）股價重挫4.3％。此前，陸媒報導，稱美光邊賺人民幣，邊消滅大陸競爭對手，

是美國對長江存儲等大陸記憶體企業制裁的幕後黑手。

中國網信辦31日公告，為保障關鍵資訊基礎設施供應鏈安全，防範產品問題隱患造成網路安全風險，維護國家安全，網路安全審查辦公室將依「國家安全法」和「網絡安全法」，按照「網路安全審查辦法」對美光公司在中銷售的產品實施網路安全審查。

美光是全球最大的記憶體晶片製造商之一，美光財報顯示，2021年該公司在大陸營收規模達42.34億美元，年增2.5％，占其營收比重約15％。

集微網披露，美光科技一直扮演「政治投機者」角色，自2018年以來，美光是向美國政府遊說次數最多的美國半導體企業，5年來共斥資954萬美元用於遊說，提出「關於中國及競爭」相關問題，主要目的是打擊大陸記憶體產業。

去（2022）年12月，美國將長江存儲等36家陸企列入貿易黑名單，讓大陸在全球快閃記憶體市場突破的希望破滅，因此質疑美國這次圍殺陸記憶體晶片產業，美光可能是幕後兇手。

美光一邊賺人民幣，一邊消滅大陸競爭對手，被形容「吃中國的飯，砸中國的鍋」，網信辦啟動對美光公司在大陸銷售的產品實施網絡安全審查，美光產品可能面臨在大陸全面禁售的嚴厲懲罰。