巴基斯坦統計局宣布，今年3月份消費物價指數（CPI）創下紀錄，同比增長高達35.37％。在這樣的局勢下，至少有16人在爭取糧食援助時，因搶奪發生的踩踏身亡。成千上萬的人聚集在全國各地的麵粉發放中心，其中一些是政府支持的計劃的一部分，旨在緩解通膨的影響。幾個月來，巴基斯坦一直面臨著嚴重的國際收支餘額（Balance Of Payments）危機，巴基斯坦的外匯存底已經下降到僅足以支付4週的進口貨物。
據《路透社》（Reuters）1日報導，巴基斯坦的通膨危機源於多種因素，包括政府的財政困難、油價上漲、匯率貶值、貿易逆差和COVID-19疫情的影響等。此外，政府的貨幣印刷量也過高，進一步加劇了通膨問題。
通膨危機對巴基斯坦的居民產生了嚴重影響，特別是那些生活在貧困線以下的人。在這種情況下，巴基斯坦政府需要采取更多措施來穩定物價並改善經濟環境。
政府可以控制通膨率的食品和燃油價格上漲，積極推動出口以減少貿易逆差，並實施有效的財政政策和貨幣政策以維護經濟穩定。此外，政府還可以通過促進投資來提高經濟增長，以改善人民的生活水平。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。