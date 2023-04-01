巴基斯坦統計局宣布，今年3月份消費物價指數（CPI）創下紀錄，同比增長高達35.37％。在這樣的局勢下，至少有16人在爭取糧食援助時，因搶奪發生的踩踏身亡。成千上萬的人聚集在全國各地的麵粉發放中心，其中一些是政府支持的計劃的一部分，旨在緩解通膨的影響。幾個月來，巴基斯坦一直面臨著嚴重的國際收支餘額（Balance Of Payments）危機，巴基斯坦的外匯存底已經下降到僅足以支付4週的進口貨物。

Deadly stampede at a Ramadan food distribution centre in Pakistan's Karachi. At least 11 people were killed in the stampede, many others injured. Thousands of people gathered at flour distribution centres across the country. Watch#pakistan #stampede #freeflour #ramadan pic.twitter.com/VPyYo6DX5Q — Mirror Now (@MirrorNow) April 1, 2023

據《路透社》（Reuters）1日報導，巴基斯坦的通膨危機源於多種因素，包括政府的財政困難、油價上漲、匯率貶值、貿易逆差和COVID-19疫情的影響等。此外，政府的貨幣印刷量也過高，進一步加劇了通膨問題。

通膨危機對巴基斯坦的居民產生了嚴重影響，特別是那些生活在貧困線以下的人。在這種情況下，巴基斯坦政府需要采取更多措施來穩定物價並改善經濟環境。

政府可以控制通膨率的食品和燃油價格上漲，積極推動出口以減少貿易逆差，並實施有效的財政政策和貨幣政策以維護經濟穩定。此外，政府還可以通過促進投資來提高經濟增長，以改善人民的生活水平。