因應清明連假掃幕車潮，新竹市警局於連假期間加強竹市永生園、忠靈祠、客雅山第4公墓、南寮第5公墓（南寮國小對面）、元培第8公墓（香山高中對面）、內湖第11公墓（五福路佳佳幼稚園對面）等掃墓地區與重要連絡道路交通疏導與管制。

疏導措施包括，大坪頂掃墓祭祖接駁規畫，針對大坪頂永生園每日7時至15時實施「上山、下山分流管制」措施。

汽車去程自元培街經香村路300巷至大坪頂，回程則由大坪頂經中華路五段331巷下山至中華路5段與美山路口，下山車輛一律右轉北上離去。

因應清明連假掃幕車潮，新竹市警局於連假期間加強竹市各公墓周遭及連絡道路疏導與管制。（新竹市警局提供／陳育賢新竹傳真）

交通管制期間，三姓橋路兩側開放臨時停車，市府提供免費掃墓接駁專車，民眾可將車輛停放後搭乘定點接駁車上山，避免交通阻塞。

台61西濱（國道替代道路）疏導措施，至4月5日21時前封閉台68線南寮端交流道銜接台15線南下出口匝道，4月4日14時至22時西濱路段北上車流將有疏導措施。

兒藝節交通疏導措施部分，活動場域周邊有動物園地下停車場、體育館前停車場、大潤發停車場及後火車站停車場，總計提供超過1000格汽車停車位，新竹公園周邊路邊汽車格也會改為機車格，提供民眾前往停放。

連假期間市區易壅塞路段交通疏導則包括新竹火車站、巨城百貨公司、新竹公園、城隍廟、新竹漁港波光市集等觀光景點及風景遊憩區易壅塞路段，警方將視實際交通狀況機動派員加強疏導。