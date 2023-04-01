4月到來了，本月運勢又會出現什麼變化。日本網站「All About」近日分析12星座的4月運勢，分享該要如何提升財運，幸運物是什麼，如果事情並未往好的方向前進，也別因此放棄，勇敢去接受新挑戰。

▎牡羊座

牡羊座4月整體運勢不錯，若有什麼想法，最好不要再遲疑，馬上身體力行，以免被人捷足先登，另外花錢方面要注意，要養成儲蓄的好習慣，遇到有關錢的問題時，才不至於沒錢用。

幸運物：慢跑鞋

▎金牛座

金牛座4月容易有購物慾望，但買完回家後，才發現自己並沒有這麼需要，在無形中形成浪費，讓一向勤儉持家的他們相當懊惱，建議金牛座下手前，最好要三思。

幸運物：冰沙

▎雙子座

雙子座先前容易感覺精疲力竭，做什麼事都提不起勁，不過4月他們恢復精神，最近又碰上財運旺，建議多去鑽研賺錢方法，或是找理財專家討論，也可以自己研究搜尋，抱著破釜沉舟的心情去學習。

幸運物：格子花紋

▎巨蟹座

4月火星進入巨蟹座，使他們能量大增，平時節儉的他們，不妨趁機放寬心胸，購物時別太多慮，只要是覺得能派得上用場的東西，都可以考慮入手，不過要記住自己買過哪些東西，以免購入重複的商品。

幸運物：櫻花

▎獅子座

獅子座先前經歷一段低潮，不過4月他們將迎來好運，財氣也跟著來，可以慢慢找回自信，在財運加持下，有機會獲得別人贈禮，或找到渴望已久的東西。

幸運物：保冷袋

▎處女座

處女座4月運勢較不順，做事比較容易卡關，對於要求完美的他們來說，無疑會非常崩潰，導致心情浮躁，即使規劃好預算，還是會有意外超支的狀況，需多加臨機應變。

幸運物：扣環鎖

▎天秤座

天秤座原本就不善做抉擇，4月時會出現做重大決定的狀況，他們容易迷失自己，如果下不了決定，建議先擱置在一邊，冷靜想一想再說。而購物方面，他們也時常考慮很久，導致想要的東西被買光，如果真的想買，最好買上下手。

幸運物：披肩

▎天蠍座

天蠍座將遇到一堆雜事，導致他們忽略真正重要的大事，建議他們列出代辦事項表，才不會忘了要做哪些事，無論工作或生活，天蠍座喜歡單打獨鬥，雖然確實能累積經驗，但總會把自己搞得蠟燭兩頭燒，有時可以拜託他人幫忙分擔。

幸運物：護手霜

▎射手座

射手座天性樂觀又積極，遇到不順的事情時，睡了一覺就能恢復心情，不過在這段期間內，若是出了什麼問題，建議他們要事懂得反思，即使順風順水，也不能輕忽大意，以免樂極生悲。

幸運物：書

▎摩羯座

摩羯座4月時，常出現居家或家電修繕費，產生意外的開銷，平時最好存一筆錢，以備不時之需，東西壞掉後別急著購買，可以比較一下修理與買新的哪種划算，如果物品損壞與家人有關，切記要管控好情緒，別因此大吵而傷了和氣。

幸運物：薯條

▎水瓶座

水瓶座4月運勢不錯，無論是想做的事，還是希望得到的東西，都能輕易到手，可說是心想事成，不過別去勉強自己做不喜歡的事，以免事倍功半，把自己搞得很累。

幸運物：指南針

▎雙魚座

雙魚座4月運勢並不好，應開始整頓並紀錄財產狀況，尤其是水電費、電話費等，藉此養成節約的好習慣，雖然這段低潮並不會太久，但建議平時還是要記帳，可以知道自己的金錢流向，有助於儲蓄，把記帳當成一種遊戲成就，就能享受其中。

幸運物：涼湯