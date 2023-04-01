渴望雨水解渴的嘉南地區水庫1日久旱逢甘霖，這次下對地方，水利署南區水資源局順勢在水庫集水區實施人工增雨，上午終於傳來嘩啦嘩啦下雨聲，民眾見狀難掩興奮，曾文水庫降下107天來單日最大雨量，水庫微幅進帳30萬噸。

「耶，終於下雨囉！」曾文水庫集水區3月底逢首波春雨未進帳，1日上午突然雨勢滂沱，集水區水氣充足一片煙雨濛濛，南水局人員聽見滂沱雨聲感到振奮，順勢再度在曾文水庫與甲仙攔河堰同步施放「燄劑」實施人工增雨。

南台灣3月26日首波春雨令人失望，台南2座水庫集水區雨水甚少，曾文集水區僅降下1.6釐米，南化集水區更滴水未下，被形容「連土壤都沒溼」。

自1日凌晨零時至下午4時，曾文水庫降下11.8釐米雨量，南水局統計已是去年12月18日以來，單日最大雨量，另外烏山頭水庫降下4.6釐米、南化水庫降雨6.3釐米。

南水局表示，曾文水庫因暫停放水到下游烏山頭水庫，加上土壤中的逕流水挹注水庫，1日水庫微幅增加30萬噸，南水局人員表示「算是小確幸」。

雖僅小幅進帳，南水局認為久旱逢甘霖就是好消息，強調會把握任何「雨訊」，曾文水庫直到4月下旬才會考量是否再度放水給下游烏山頭水庫。

截至1日傍晚，曾文與烏山頭水庫蓄水率18.14％，南化水庫蓄水率34.77％。