亞洲影音直播串流娛樂平台17LIVE集團宣布，新領導接班梯隊就位，17LIVE集團全球營運長練建麟在最具挑戰性的時期，帶領團隊展現亮眼績效後，即日起升任集團全球執行長，未來聚焦虛擬主播、遊戲與直播電商，打造全新直播新世代。

17LIVE集團也宣布，全球財務長將由日本區域的財務主管桝田健太接任，持續站穩日本、台灣、香港與東南亞，放眼全球性佈局。

17LIVE董事會指出，自2022年9月練建麟擔任全球營運長以來，積極推動集團各區合作，展開新的營運方向，短短半年即推動整體績效的穩定成長。加入17直播前，練建麟曾在《财富》世界500大企業中擔任高階管理人，包括全球咖啡連鎖品牌星巴克累積了全球市場營運實務經驗，以及遊戲主機、PC和手機遊戲的頂尖發行商EA(Electronic Arts)豐富遊戲領域相關專業。

面對險峻的市場挑戰下，練建麟積極推動新營運措施，成功讓公司穩定成長，獲得亮眼獲利。透過他充分的實務經驗，領導17直播跨區團隊落實公司願景、運營策略方向與執行動能，並帶來豐碩的成果。

此外，17LIVE集團也任命桝田健太晉升為17直播集團財務長；桝田健太具有專業會計師認證（Certified Public Accountant)資格，加入17直播前，曾在Deloitte Japan任職，累積豐富財務稽核經驗；也在日本沃爾瑪（Walmart Japan）擔任財務主管，處理公司經營計畫、年度預算。

練建麟表示，加入團隊4年多以來，非常感謝董事會的持續信任與肯定，台灣從單一市場到跨區域整合，都能順利推動新的策略與計畫。雖然全球總體經濟環境更為險峻，但危機也是轉機，新冠疫情推動著世界的變化，而直播已變成日常生活一部分，未來希望直播技術連接每個人，從娛樂擴張到各式的生活體驗。」

練建麟強調，在推動全球化結合在地化的過程中，團隊發現能夠結合虛擬與真實互動的虛擬主播（V-LIVER）呈現一個蓬勃發展的群體，正積極尋找合作夥伴，解決創作授權等問題，同時也提供更大更好的舞台，讓有志結合虛擬與真實互動的直播主加入。此外，2022年台灣市場推動用戶在直播間邊玩遊戲邊看直播的新功能，獲得用戶熱烈反應，陸續也在日本、美國、東南亞取得積極迴響，目前平台遊戲已有「水果農場」、「陰陽師」等，新款遊戲也將在今年第二季上線，創新全新互動體驗。

除核心直播事業外，去年集團在電商佈局也有卓越表現；日本HandsUp 團隊再創直播電商嶄新里程碑，與韓系品牌合作線上賣車， 1 小時內售出3輛汽車，創下日本業界先例，日本市場業績較去年成長約125％。

台灣電商團隊OrderPally透過策略結盟，觸及來自不同領域的潛在客戶，業績較去年成長11％。而在17LIVE app中佈局直播專區，培養直播主以直播賣貨方式，貢獻營收新動能。未來也計畫在東南亞落地，與更多在地品牌合作，提供更多跨國電商的合作可能性。