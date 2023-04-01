張正傑領軍的「弦外之音」林天吉、張芝庭、徐曉虹，聯手次女高音翁若珮、澎湖子弟男中音趙方豪、女高音高紹恩共同演出古堡音樂會。（澎管處提供）

由大提琴家張正傑率領弦樂四重奏及美聲音樂家共同演出的「2023西台古堡音樂會」圓滿落幕，在澎湖觀光季的第一天4月1日開放470位鄉親、遊客，大家齊聚在西台古堡100多年歷史的甬道內，一起聆賞這場國際級的精彩表演，現場大、小聽眾陶醉在這浪漫歡樂的氛圍當中。

這場音樂會由交通部觀光局澎管處、澎湖縣政府文化局、西嶼鄉公所及財團法人中華顧問工程司等單位共同辦理，並以大提琴家張正傑領軍的「弦外之音」小提琴家林天吉、張芝庭，中提琴家徐曉虹等國內知名弦樂四重奏，聯合次女高音翁若珮、澎湖子弟男中音趙方豪、女高音高紹恩共同演出，在西台古堡的甬道內最佳天然音場，呈現最動聽的弦樂演奏及最純淨的美聲演唱。

張正傑表示，帶著大提琴走遍天涯海角是他的夢想，能在饒富歷史意義及風景優美的百年西台古堡表演，就是上天賦予最棒的天然場域，希望用創意及趣味讓樂迷感受最純淨的音場，帶給大家紓壓的音樂饗宴。

澎管處長許宗民表示，西台古堡130幾年來，肩負護衛澎湖海域安全的重責大任，這座軍事堡壘拱形隧道四通八達，通風採光良好，而甬道更是天然音場，忠實迴盪出天籟之音。這次特別感謝張正傑老師及弦外之音團所有音樂家們，不計酬勞演出史詩級的西台古堡音樂會，再次賦予百年西台古堡新的生命力，以獨特的面貌再現風華。