網紅團體「這群人」成員茵聲因親民性格和搞笑功力爆紅後，除了發行單曲，也跨足《我的少女時代》、《通靈少女》等戲劇演出，表現可圈可點。最近趁著各國防疫政策鬆綁，茵聲飛往首爾旅遊，想不到誤踩地雷，一個路邊攤的草莓舒芙蕾要價1萬韓元(約250元新台幣)，氣得發IG限動痛罵：「沒食慾了。」

茵聲1日貼出站在首爾鬧區明洞街上的照片，可見她手裡拿著草莓舒芙蕾，表情卻顯得無奈，原來她表示到路邊攤買到「雷到爆炸」的草莓舒芙蕾，明明產品圖上可看到滿滿的草莓內餡，上面還多放一顆草莓，實際嚐起來卻是沒味道的草莓醬，破壞她在旅遊期間的心情：「我吃三口配那一顆草莓，我就沒食慾了，謝謝。」

茵聲在明洞買到與商品照嚴重不符的甜點，而且價格還貴得離譜。(圖/茵聲 IG)

而茵聲也在限動公布草莓舒芙蕾的價格是1萬韓元(約250元新台幣)，據了解，這筆錢在明洞可買到湯飯、石鍋拌飯、炸雞等正餐，等於可以飽餐一頓，沒想到卻買到圖文不符的甜點，也讓她附上10個憤怒表情符號，發文發洩情緒。

事實上，這2年來受到新冠肺炎影響，南韓觀光業受到嚴重衝擊，許多鬧區如梨大、明洞等地的商店倒一片，因此南韓政府日前宣布撥600億韓元(約14億新台幣)給本國人補貼旅遊支出，還針對包括台灣、日本等22個國家或地區，至2023年底皆不需申請入境許可(K-ETA)，盼能吸引更多外國旅客前往消費。