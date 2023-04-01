教育部每年依據各縣市閱讀成效表揚閱讀力表現績優城市，近日公布2022年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告，竹縣榮獲40萬人口以上縣市「2022年整體閱讀力表現績優城市」第1名及閱讀力表現績優城市「民眾每人資源投入經費」縣市組第1名，展現新竹縣豐厚閱讀軟實力。

為提升公共圖書館軟硬體設施，新竹縣府逐年提升購書經費，2022年度購書經費為2208萬元，並於2023年提升至3300萬元，另外特別編列逾400萬元預算採購鄉鎮市立圖書館書籍及改善鄉鎮圖書館內設備。目前新竹縣立總圖書館新建案，已於2022年動工及同步展開室內裝修規畫設計。

此次教育部年度報告在鄉鎮市組分項競賽中，北埔鄉立圖書館獲「民眾每人借閱冊數」及「民眾每人資源投入經費」績優等2項肯定，人均借閱冊數達4.6冊，人均投入資源達199.03元。寶山鄉立圖書館獲選「民眾持證比例表現」績優，持證率高達73％。

年度新增上榜的績優鄉鎮市有竹北市立圖書館及尖石鄉立圖書館，皆獲得「鄉鎮市組民眾每人資源投入經費」績優獎項，人均投入資源達137.78元及110.72元，並持續大幅提高書籍採購及設備改善經費。

文化局長李安妤表示，2022年度竹縣閱讀推廣著重跨域結合，串聯桃園市、苗栗縣及周邊各單位，提供了讀者更便利的服務。多元豐富的閱讀活動，結合館藏借閱推廣，也是增加借閱率的成功祕訣。