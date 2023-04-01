印度日前發生一起溺水意外，一名年輕男子在恆河中拍攝溺水影片，想要上傳到網路製造話題，沒想到竟然「假戲真做」，不幸溺斃，而他生前掙扎的影像也在網路上曝光。

根據《印度時報》、印媒The Free Press Journal報導，該名男子來自印度北方邦小鎮菲羅扎巴德（Firozabad），上月28日和朋友一起進入恆河沐浴，疑似為了拍攝IG影片假裝溺水。後來友人先行游泳上岸，他卻開始在水中掙扎，此時岸上朋友仍持續攝影，直到發現情況不對開始呼救，但男子卻已經消失在河中。

印度警方接獲報案後，派出潛水伕協助搜索，但目前仍未找到該名男子的下落。就在這起事故發生前幾天（3/25），印度北部小鎮瑞詩凱詩（Rishikesh）也發生類似事故，一名28歲男子和朋友結伴到恆河洗澡卻不幸溺斃，朋友則是獲救上岸。

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