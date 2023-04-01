獲得去年度A級微笑社區的新竹縣新埔鎮內立社區以關懷長者為出發點，打造不需彎腰的社區菜園「知足園」，去年更開闢新住民辛香料種植區，近年來已成為鄰近的國小食農教育推廣場所。社區的目標遠不只如此，3年前與荒野保護協會的專家合作，展開生態調查工作，未來將彙整調查資料，製作生態地圖，並運用資料培訓導覽志工，讓更多人能認識內立社區。

內立社區從2016年開始發展關懷據點，舉辦長者共餐，為了讓長者能享受安全、無毒的蔬果，社區打造了名喚知足園的菜園。考量到長輩無法經常彎腰，其中一區建置免彎腰菜園，除了有架高的直筒型菜圃，還特別設計3座碗型菜圃，讓長輩坐著輪椅時不會卡到，可貼近菜圃輕鬆伸手摘菜、除草。

內立社區發展協會總幹事溫文正表示，菜園的地是熱心地主無償提供，分為3期慢慢擴建，且採有機方式栽種，目前關懷據點1周共餐5天，長者每餐都可以吃到新鮮現採的蔬菜。

為了讓受疫情影響無法回家鄉的新住民能一解鄉愁，去年菜園也規畫一區種植異國辛香料，每2到3個月社區便舉辦異國料理活動，讓新住民朋友製作家鄉料理，交流多元文化。另外，社區每年還會舉辦2場食農教育活動，讓鄰近的小學生到菜園體驗拔草、鬆土及製作堆肥等，實現共學目標。

溫文正說，社區也跟荒野保護協會的專家合作，展開生態調查工作，記錄社區環境的植物、昆蟲等，調查工作已進行3年，社區接下來要做的是彙整調查資料並集結成冊，製作社區生態地圖，運用這些資料培訓生態導覽志工，讓更多在地居民及遊客都能深入認識內立社區。