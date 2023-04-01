4月1日愚人節，南韓演藝圈拋出震撼彈，夯劇《黑暗榮耀》情侶檔誕生，在劇中是敵對關係的李到晛和林智妍（林知衍），戲外卻擦出愛火，而兩人也隨即認愛，讓外界都相當驚喜；其實飾演「惡女」的林智妍，私底下個性相當反差，而她平日的穿搭也引起熱議。

林智妍在《黑暗榮耀》裡飾演「霸凌5人幫」的首腦「朴涎鎮」，劇中霸凌宋慧喬的種種惡行，讓網友都恨得牙癢癢，但其實這是她出道後首次演反派角色，精湛演技也讓人折服，人氣跟著水漲船高。

林智妍私下素顏穿搭親和力十足。（圖／取自林智妍IG）

而身高166公分的林智妍是衣架子，在劇中因飾演富家千金，加上職業氣象主播，常以華麗的套裝亮相，但私底下的她，相當愛笑個性有點傻大姐，而她的穿搭也以休閒打扮為主，其中她穿著長風衣搭長裙和球鞋，素顏戴著眼鏡，平易近人的模樣親和力十足，和劇中壞女人形象差很大，被戲稱「村姑打扮」超有喜感。

韓媒《Dispatch》（簡稱D社）今曝光李到晛和林智妍私下約會照，相差5歲的姊弟戀，讓外界都相當驚喜，而兩人大方認愛後，更讓網友都笑稱「朴涎鎮才是最大贏家」、「朱如炡成為新的電捲棒」、「文同珢還是輸了」。