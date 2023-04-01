銀行危機稍緩但未解，市場仍未消彌對金融市場的擔憂。《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）警告，銀行業危機還沒結束，下一波風暴將衝擊全球最重要的央行之一，特別點名日本央行將會倒下。

清崎接受福斯新聞採訪，對目前股市反彈持悲觀看法，並示警日本可能會是下一個動盪的大型機構。

清崎表示，下一個將倒閉的最大銀行是日本央行。他解釋，日本長年將利率維持在零的水準，並為衍生品市場提供龐大的資金。

清崎引述巴菲特曾說過，衍生品是大規模金融毀滅武器，「日本一直在為衍生品市場提供融資，現在全球衍生品市場規模高達1000兆，所以我們還沒看到崩盤的到來」。

此外，清崎也抨擊美國大印鈔及聯準會（Fed）激進的升息策略。他說「從2008年以來，利率不斷的在下降。突然利率攀高，鮑爾（聯準會主席）升息速度有史以來最快，有人認為他在扮演前主席沃爾克，沃爾克花了幾年的時間，鮑爾幾個月就辦到了」。

清崎多次精準預測金融危機的到來，2008年料中雷曼兄弟破產倒閉而聞名，而最近矽谷銀行倒閉，他警告瑞士信貸將會是下一個，果不其然，瑞信真的出事了。