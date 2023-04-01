近期民調新北市長侯友宜支持度下降，國民黨新北市議員葉元之在節目中指出，侯現在的問題，主要在於講話沒重點，沒能給予支持者信心。此話一出，令眾多侯友宜支持者傻眼，不敢相信葉元之會批評侯友宜。對此，葉元之今（1）日特別在臉書貼文說明，他要表達的是，侯友宜現在囿於新北市長的身分，尚未成為國民黨總統候選人，感覺講話綁手綁腳，待正式參選後情況就會完全改觀。

葉元之表示，他要表達的意思，反而是侯友宜本身是有料的，但囿於現在新北市長的身分，尚未被徵召成為國民黨的總統候選人，感覺講話綁手綁腳。不過就如同沈富雄說的，侯友宜就像關在籠子裡的老虎，放出來就不一樣了。

所以他的結論是，等到侯友宜正式參選後，民調一定會回升；但他也建議，在正式成為候選人前，回應問題可以放開來講，不用顧慮太多。

葉元之強調，他和侯友宜在新北市政府共事7年多，因為曾經近距離接觸，所以當然對侯各方面能力均相當有信心。他堅信，侯友宜被提名總統候選人的那一刻開始，就能像之前在市府一般，對各項國政議題侃侃而談，到時民調必然回升，帶領國民黨取得執政權，給台灣人民更好的未來。