女星胡安安（原藝名：許安安）2002年開始出演校園劇《麻辣高校生》和《麻辣鮮師》，清新可人的模樣讓她在一票年輕演員中特別亮眼，但2012年卻突然搬回美國定居，閃電退出演藝圈，10年來僅有少次回台錄綜藝或客串。胡安安昨（3/31）日驚喜分享返台消息，工作側拍照流出，自帶超強氣場，絕美狀態讓網友超驚豔。

胡安安在美國定居後，擁有多張執照的她還曾在地方大學當教授，並開了一間工作室「安安美學堂-BLANKSTEIN'S Beauty&Style」，教民眾彩妝和油畫等藝術創作，偶爾透過IG分享生活近況。胡安安昨日轉發富樂福娛樂的限時動態，沒想到是她返台工作的側拍，寫著「#漂亮姐姐胡安安回來囉」。

胡安安日前回到台灣了，未來動向引起粉絲關注。（圖／摘自胡安安IG）

照片中胡安安頂著長捲髮，身穿一件簡約俐落的白色洋裝，露出纖細手臂和細長美腿，擺出各種姿勢都自帶超強氣場，細看臉蛋也和當年沒太大差別，整個人保養非常好；許多網友得知胡安安回台都很興奮，紛紛留言大讚，「好想安安，終於回來了」、「希望能看到安安有更多作品」、「女神太美了吧」。

外型亮眼的胡安安當年在多部偶像劇和電影中，展現畫龍點睛的效果，令觀眾對她留下深刻印象，她也出過唱片，可謂是能演又會唱；不過，2012年後胡安安閃電退出演藝圈，11年來只有少次上節目露面，或是在MV中客串，如今驚喜回台讓眾人更好奇她未來動向。