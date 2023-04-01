日劇《獨活女子的守則》剛好搭上「獨活」風氣，第1、2季播出後，隨即引發熱議，正好打中想做自己卻又害怕他人眼光的女子的心。第3季原班人馬再度出演外，更有大咖來助陣。

「做自己好自在」一直以來都是大家心之所望的目標，該劇成功演繹「做自己」的核心思想，提供汲汲營營於人群中的女孩們，對平庸生活中的一點指引，沒有想成為特立獨行的人，只想成為跟隨自己內心的普通人，江口德子飾演的獨活女子「五月女惠」做到了。前2季她充分演示了「原來這樣也可以」，可以自己1人吃燒肉、1人搭直升機看夜景、1人喝香檳，團體社交生活固然重要，但保有自己的私人時間，不在意外人的眼光，享受自己的生活更重要。

本季將邀來《相棒》川原久和、《重啟人生》松金米子、美魔女大塚寧寧、好久不見的釋由美子、宇梶剛士、佐野岳、佐伯大地、前原滉等豪華影星一同演繹自在「獨活」。《獨活女子的守則3》於日本時間31日起在TV Tokyo旗下Paravi影音平台先行播出1〜4集，TV Tokyo則會在4月6日播出，5〜12集則會在4月26日起，日本時間的每週三晚間八點在Paravi影音平台領先一週播出。 台灣跟播則是會在日本影音平台放映半小時後，由中華電信MOD及HamiVideo獨家跟播。