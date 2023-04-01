多米尼克摩爾奪最佳導演《追兇12夜》女性角度切入全新觀點（海鵬影業提供）

橫掃今年凱薩獎最佳影片等6項大獎的電影《追兇12夜》（The Night of the 12th），是法國德裔名導多米尼克摩爾（Domink Moll）的全新驚悚力作。該片根據法國著名驚悚懸案「塞納焚殺案」檔案著作改編，敘述：10月12號的那晚，少女克拉拉在結束派對時的回家路上遭人縱火焚身、曝屍路邊，兇手卻自此銷聲匿跡。導演多米尼克摩爾不僅找來法國男星巴斯欽布雍（Bastien Bouillon）飾演男主角警探約翰，將他捧上凱薩獎最佳新演員，劇情更跟隨他的偵查腳步、過程高潮迭起。最驚人的是，該片揉合了當今社會議題、成為新的案情切入點，並緊扣男性與女性的敏感關係，片中金句「這是男性的世界」，一語道破犯案者與警探多為男性的現實真況，除入選坎城影展、橫掃凱薩獎，更以50萬觀影人次刷出破億票房，獲法媒盛讚是「驚悚片的天花板」，【費加洛報】（Le Figaro）更力捧為「年度最強法國電影」！《追兇12夜》將於4月28日在台上映。

《追兇12夜》是多米尼克摩爾的第七部電影，他從多達500多頁的原著中，挑選出30頁精華內容，改編成這部令人震撼的電影。他並敲定「溫和與憂鬱兼具」的巴斯欽布雍，出飾男主角警探約翰，獲法媒盛讚「選角令人佩服」。而為拍攝該片，多米尼克摩爾甚至親自赴遠在阿爾卑斯山區的格勒諾布爾（Grenoble）警察局實地觀摩，除感受警探之間的團隊默契，他更被當地大自然美景所懾服，讚嘆「我想用電影來感受群山」，決定在當地拍攝，並以攀越高山峻嶺來呼應警探柳暗花明的心境。設定意境高遠、獲法國影媒【正片】（Positif）肯定「大自然在電影中的作用尤其重要」，認為是多米尼克最強大電影，也讓他二度榮膺凱撒獎最佳導演獎。

《追兇12夜》不僅顛覆傳統犯罪電影模式，更聚焦當前社會議題。片中的警探、受害者、嫌疑犯們，都成為有血有肉的真實人物群像。最特別的是，該片不僅案情刻劃細膩，更著重於女性看待「男性世界」的觀點，赤裸呈現在社會案件中、男女不平等的明顯現象，以及那些經常被忽視的性別暴力。不論死者克拉拉的閨蜜在餐廳聲淚俱下的指控，抑或承接案件的女法官、女探員，均以女性角度切入、帶來全新的觀點，並傳達出極正向的理念：懸案即使難解，陰影卻有重見天日的希望，獲美國爛番茄網站高達85的超高好評，更獲國際影媒大推「一定要看的電影！」。