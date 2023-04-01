國民黨不分區立委陳以信宣布投入台南市第六選區的立委選舉，今在東區成立競選辦公室「未來製作所」。對此，國民黨主席朱立倫表示，將號召更多藍軍新勇士，像陳以信一樣，投入「艱困選區」的挑戰。

朱立倫表示，陳以信這一段時間的努力，大家都有目共睹。他在立法院是「敢衝、敢講」的戰將，也是國民黨的海外部主任，代表國民黨，代表立法院，代表中華民國，走向全世界。

朱立倫指出，最優秀的台南子弟陳以信，回到家鄉設立服務處，深耕基層，跟在地鄉親一起打拚。擁有國際觀，擁有學經歷的好人才，陳以信絕對是大家最好的選擇。

朱立倫強調，同時也要在此號召更多藍軍新勇士，像陳以信一樣，投入「艱困選區」的挑戰。希望展現年輕世代用熱血與無懼，發揮「不怕苦、不怕難」的精神，讓台灣民眾看到新的希望，不論再困難的挑戰，只要勇於承擔，深耕基層、堅定努力，就能遍地開花，最後「成功一定是咱的」。