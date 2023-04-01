國民黨不分區立委陳以信明年將戰台南市第六選區立委，正面對戰現任民進黨立委王定宇，陳以信今於台南市東區成立競選辦公室「未來製作所」，他致詞時巧妙表示，民進黨在台南執政三十餘年催生「三哥」，分別為「胎哥」、「歪哥」、「豬哥」，他從政後絕對要改變台南政風。

競辦成立大會上，國民黨祕書長黃健庭、台南市黨部主委林進旺、前立法委員高思博、台南市議員王家貞、曾培雅、曾之婕、杜素吟、吳禹寰、許至椿、蔡宗豪、蔡淑惠、林美燕、林燕祝、盧崑福、李中岑、周奕齊等人皆到場支持，另外還有數十位當地里長，加上企業人士與各界團體代表出席。

陳以信致詞時指出，民進黨在台南執政三十餘年沒有讓台南變好，反而催生「三哥」，分別是炒作土地、爭搶農地、亂倒爐渣的「胎哥」，收紅包、發執照、喬事情的「歪哥」，以及桃色風波頻傳的「豬哥」，他批評民進黨在台南執政三十年，胎哥、歪哥、豬哥一大堆。他從政後保證正直、公正、清白，務必改變台南政風，還給台南市民乾淨的台南。

而今日東區及南關線的五位國民黨籍與無黨籍議員都到場力挺，王家貞直言，台南不能讓民進黨一黨獨大，希望大家支持陳以信挑戰艱困選區；曾培雅則表示，大家過去笑國民黨沒路用，但是今天出陳以信這樣學經歷豐富人才，值得大家支持；曾之婕強調，陳以信沒有知識份子的驕傲，他待人誠懇非常難得；吳禹寰稱讚陳以信的台語，從認識到現在進步非常多；杜素吟則肯定陳以信近年來認真跑地方，她相信明年立委選舉陳以信很有機會獲勝。

此外，許多政壇重要人士也親錄影片祝賀，國民黨朱立倫主席稱讚陳以信是藍軍新勇士，敢衝敢講又是正港台南子弟，國民黨需要更多人像他勇於挑戰艱困選區；前主席洪秀柱也以自身曾在南關線選立委，稱許陳以信三年來勤走基層服務故鄉；資深媒體人趙少康說台南不是民進黨禁臠，如讓民進黨在市長與立委通包會更腐化。立委鄭麗文拜託鄉親支持台南子弟陳以信，台南只有改變才有希望；目前正在中國大陸訪問的馬英九前總統，也透過馬英九基金會執行長蕭旭岑，表達祝福與全力支持。