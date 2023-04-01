現在人生活壓力大，甚至影響睡眠品質，惡性循環導致身體被搞壞。營養師馬鳳吟表示，台灣平均每5人就有1人受睡眠困擾，主因多為壓力引起，長期下來使身體慢性發炎，建議民眾多補充鎂、B群等，也可以喝綠茶，有助於緩解焦慮、改善情緒。

營養師馬鳳吟在臉書粉專提到，台灣平均每5人就有1人受睡眠困擾，主要原因多為壓力，當壓力大時，人體會分泌「壓力荷爾蒙」，又稱皮質醇（cortisol），皮質醇分泌過多會形成「慢性壓力」，使身體慢性發炎，進而出現各種病狀。

馬鳳吟表示，身體發炎時會出現腸胃消化不好、胃食道逆流、喉嚨有異物感，有時還有心悸及胸悶問題，甚至感到焦慮、恐慌及眼睛乾澀，表示自律神經失調，也就是身體警訊，想解決身體不適，首先要補充所需營養，只要情緒放鬆，就能幫助睡眠，下降發炎反應，建議補充「鎂」、「B群」、「茶胺酸」、「γ–榖維素」。

●鎂

鎂離子與褪黑激素生成有關，更是身體抗焦慮重要元素，體內的鎂足夠時，能使肌肉放鬆，幫助沉澱緊繃情緒，有助於睡眠，若是鎂不足，情緒會比較容易興奮、躁動，腦細胞接收過度訊息刺激，出現不易入睡的狀況。

●B群

維生素B5又被稱為「抗壓維生素」，而維生素B6能幫助維持神經穩定性，可以消除焦慮，還能有助於胺基酸代謝，協助將食物內的色胺酸轉換為血清素，再合成褪黑激素，有效幫助睡眠。

●茶胺酸

綠茶中的氨基酸「l-茶氨酸」 （l-theanin） ，能通過血腦障壁，增加大腦α波的活性，減少β波，進而緩解焦慮、改善情緒，還有提升專注力及幫助睡眠。

●γ–榖維素

補充γ–榖維素能提升副交感活性，改善睡眠品質，甚至是更年期引起的情緒不穩，有助改善自律神經失調。