中油表示，液化石油氣類之價格依「中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理。依液化石油氣計價公式計算結果，112年4月份液化石油氣每公斤應調降6.8元。

不過，中油自108年10月至112年3月為配合政府政策及減輕民眾負擔，累計未調足之吸收金額達20.2元/公斤，因此，4月份液化石油氣價格不調整，先回補部分吸收金額；另尚未回補之吸收金額13.4元/公斤將於日後國際價格跌價時再行回補。