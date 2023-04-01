台南台鋼獵鷹1日在嘉藥主場交手高雄全家海神，賽前邀請到在地JHBL勁旅東原國中籃球隊球員與獵鷹球員一同進場，球隊隊長王冠詠擔任開球嘉賓，此役為雙方本季例行賽最後一次交手，靠著團隊送出35次助攻，及三塔發揮禁區宰制力 ，最終獵鷹以108比91擊敗海神，戰績以16勝9敗提前搶下第二張季後賽門票。

一開賽獵鷹一度有10分領先，但海神單節7顆外線將比分超前，獵鷹在籃板數上也並沒有發揮優勢，第二節獵鷹外線手感有所提升，阿修羅、吳彥侖及簡偉儒都加入外圍投射行列，獵鷹在該節尾端打出一波13比0攻勢要回領先，易籃後靠著阿修羅、布拉聯手拿18分並持續將比分擴大，最終以108比91取得勝利，也確定晉級季後賽。

上周獵鷹終止7連勝，今日回到主場2連戰，總教練劉孟竹表示，「上星期在客場發生30次失誤，中斷了7連勝，這一戰以整體比賽來講我們在失誤上的控制明顯修正了非常多，團隊這場打得很無私，即便今天海神少了庫薩斯還是不敢大意，這一週訓練上針對他們的進攻系統、球員特性想辦法阻止他們能夠順利的進攻，第一節的時候，防守端漏掉了太多三分，讓他們在第一節單節就投出了七顆，第二節確實有降低對手外線命中率，也打出一波29比20的攻勢，特別是在第三節提醒球員針對防守端尤其是在三分線上絕對是我們要贏下這場比賽的重點。」

面對前東家的李漢昇，此役拿下7分全都集中在下半場，另外送出全場最高8助攻，同時達成生涯300次助攻，「畢竟後衛組織、助攻方面是我的專長，禁區也一直都是我們的優勢，不斷送球給他們，加上對手我也都很熟悉，也有效限制布銳克曼和于煥亞等主力球員的得分，是贏球的關鍵。」