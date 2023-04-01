今年3月25日、26日雪山才出現難得的「三月雪」，雪山主峰圈谷與翠池山莊的積雪達到5公分，沒想到四月的第一天又迎來降雪，雪霸國家公園管理處副處長陳俊山表示，雪山今（1）日圈谷最深積雪達到30公分以上，提醒民眾上山要注意安全，此外，還有山友興奮地上傳照片分享喜悅，直說「不是愚人節玩笑」。

一名山友今（1）日在臉書社團《雪霸國家公園登山資訊分享站》曬出兩張照片，只見雪山主峰一片白茫茫的模樣，地面上有許多積雪，讓他不禁直呼：「雪山主峰暴風雪，真的不是愚人節玩笑！」

根據《自由時報》報導指出，雪霸國家公園管理處副處長陳俊山稍早證實，今天確實出現了罕見的「四月雪」，依照過去經驗，四月多半是殘雪，雪管處在2011到2017的研究中，僅有2013、2016這兩年，有在四月初下雪的紀錄。

陳俊山表示，積雪最深達到30公分以上，沿路的步道相當冰滑，提醒眾山友上山時要將雪攀裝備帶齊全，如冰虎、冰爪、岩盔等物，並在行前熟悉使用方式，跟隨友經驗的的團隊上山，確保自身安全。