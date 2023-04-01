今年「玩具愛分享 玩具復活節」活動首場在板橋大遠百展開。（王揚傑攝）

今年「玩具愛分享 玩具復活節」活動首場在板橋大遠百展開。（王揚傑攝）

新北市社會局與台灣玩具圖書館協會、和泰汽車合作舉辦「玩具愛分享 玩具復活節」活動，今年邁入第8年，全國將進行15場巡迴活動，首場今（1）日在新北市玩具銀行旗艦店「玩聚窩」及板橋大遠百同步展開，現場數百位大小朋友一起玩玩具，一起歡慶兒童節。

今年「玩具復活節」於兒童節前夕於新北開跑，活動當中除了將二手玩具復活重組為許多新奇有趣的闖關遊戲，更結合了聯合國永續發展目標，在玩樂中將永續教育傳達給所有大小朋友。例如在幫娃娃挑選衣服的關卡中，突顯出性別平權的理念，說明男女生都可以自由選擇自己喜歡的服飾；並且用積木組合為玩具行動車，裝載教具陪伴偏鄉的兒童和長輩，帶領親子一起認識公平的受教權及終身學習的理念。現場除了玩二手玩具，也可以自製玩具，由老師帶領親子運用塑膠袋和扭蛋殼做成降落傘，讓回收料變出新玩法。

新北市社會局自2016年成立玩具銀行至今，累計至今年2月底止已回收二手玩具達148公噸，相當於2萬5000棵樹木一年的碳吸附量，其中透過台灣玩具圖書館協會與和泰汽車合作於TOYOTA各服務廠設置的玩具回收箱，提供了民眾便利的捐贈管道，也協助了玩具銀行回收到許多二手玩具，這些玩具來到玩具物流中心經志工巧手清潔分類後，累計再生23萬件二手玩具，主要提供給新北市幼兒及老人的社區服務據點，也提供到外縣市及海外，總計遍佈924個服務據點。

社會局副局長許秀能表示，新北玩具銀行不但在台灣力推永續教育，在上月參與在澳洲墨爾本辦理的玩具圖書館世界年會中分享回收二手玩具的台灣經驗時，也讓各國代表非常驚豔，可謂是玩出很特別的台灣之光！這次的攤位也特別設置澳洲年會專區，歡迎大小朋友前往體驗。

台灣玩具圖書館協會副理事長陳濰安表示，玩具復活節活動在新北市的板橋大遠百開跑後，將巡迴全國共15場持續至6月底，散播更多的永續種籽。相關活動訊息可查詢「台灣玩具圖書館協會」網站。